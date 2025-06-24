Объявлено о прекращении огня между Ираном и Израилем. Оправдалась ли ставка Трампа на удары по ядерным объектам Тегерана?

Это перевод статьи на английском языке, оригинал можно прочитать здесь.

В ночь на вторник Трамп объявил, что обе страны договорились о прекращении огня, которое, по его словам, может привести к долгосрочному миру.

Если американский президент действительно положил конец тому, что он назвал «12-дневной войной», это станет важным шагом назад от края конфликта, который, казалось, вот-вот охватит весь регион и еще глубже втянет в него США — особенно после того, как в ночь на воскресенье американские удары нанесли ущерб иранским ядерным объектам.

«При условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, — мы не намерены продолжать наш ответ впоследствии».

Формально это может и не называться прекращением огня, но к 4:00 утра по тегеранскому времени израильские атаки, по сообщениям, прекратились. Похоже, обе стороны готовы снизить напряжённость.

Правда при этом израильские военные заявили о серии ударов по своей территории уже после предполагаемого начала перемирия. Один из них пришелся на город Беэр-Шева на юге страны. Израильские медики заявили о 4 погибших.

Объявленному перемирию предшествовал весьма бурный день в регионе, когда Иран выполнил свое обещание отомстить за воскресную американскую атаку.