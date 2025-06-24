Объявлено о прекращении огня между Ираном и Израилем. Оправдалась ли ставка Трампа на удары по ядерным объектам Тегерана?

Президент США Дональд Трамп пошел на риск, вмешавшись в обостряющийся конфликт между Израилем и Ираном, но, похоже, ставка сыграла — по крайней мере, на данный момент. Израиль и Иран заявили, что согласны прекратить огонь.
Это перевод статьи на английском языке, оригинал можно прочитать здесь.
В ночь на вторник Трамп объявил, что обе страны договорились о прекращении огня, которое, по его словам, может привести к долгосрочному миру.
Если американский президент действительно положил конец тому, что он назвал «12-дневной войной», это станет важным шагом назад от края конфликта, который, казалось, вот-вот охватит весь регион и еще глубже втянет в него США — особенно после того, как в ночь на воскресенье американские удары нанесли ущерб иранским ядерным объектам.
«При условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, — мы не намерены продолжать наш ответ впоследствии».
Формально это может и не называться прекращением огня, но к 4:00 утра по тегеранскому времени израильские атаки, по сообщениям, прекратились. Похоже, обе стороны готовы снизить напряжённость.
Правда при этом израильские военные заявили о серии ударов по своей территории уже после предполагаемого начала перемирия. Один из них пришелся на город Беэр-Шева на юге страны. Израильские медики заявили о 4 погибших.
Объявленному перемирию предшествовал весьма бурный день в регионе, когда Иран выполнил свое обещание отомстить за воскресную американскую атаку.
Согласно первым сообщениям, все иранские ракеты, направленные на крупную американскую базу в Катаре, были перехвачены, жертв и разрушений среди американцев нет. В своем телеобращении в воскресенье президент Трамп предупредил, что США дадут сокрушительный ответ на любые атаки Ирана на американские интересы. Он также заявил, что у американских сил есть и другие цели, которые могут быть поражены при необходимости.
Мир более суток ждал, как отреагирует Иран. После того как он это сделал, внимание вновь переключилось на президента США, и спустя несколько часов Трамп сделал свое первое заявление.
«Иран официально отреагировал на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и мы эффективно его нейтрализовали», — написал Трамп в своей социальной сети. Он добавил, что Иран «выпустил пар» и что «возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и гармонии в регионе».
Хотя ущерб оказался ограниченным, Трамп, похоже, предпочел не наносить новый удар, надеясь, что иранцы будут готовы к переговорам. По словам Белого дома, за кулисами он вел переговоры с катарскими посредниками и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для согласования деталей перемирия.
Аналогичная ситуация произошла в январе 2020 года, когда Трамп распорядился убить лидера иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде. В ответ Иран обстрелял ракетами базы США в Ираке, ранив более 100 американских солдат, но тогда США не стали обострять ситуацию. В итоге возобладал здравый смысл.
По данным американских СМИ, в последней атаке в понедельник Иран выпустил столько ракет по американским базам, сколько бомб было сброшено американской авиацией в выходные.
Это, а также факт, что Иран заранее предупредил правительство Катара о запуске, за что Трамп выразил благодарность, говорит о стремлении Тегерана к сдержанности, а не к эскалации.
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В течение дня Трамп был больше сосредоточен на ценах на нефть, реакции американских СМИ и заявлении бывшего президента России Дмитрия Медведева, предложившего предоставить Ирану ядерное оружие.
Представители США заявляют, что в отличие от некоторых своих предшественников, этот президент исполняет свои угрозы.
Если Иран все же нанесет новый удар — и в результате будут жертвы среди американцев или значительный ущерб — на Трампа окажут давление с требованием ответить.
Однако на данный момент он, по-видимому, ищет способ избежать дальнейшей войны, и обе стороны готовы рассмотреть такой вариант.