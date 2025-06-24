Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 сентября 2023 года выступил с речью в ООН, в которой перечислил мирные соглашения, заключенные Израилем в 2020 году с рядом арабских государств - так называемые Авраамовы соглашения: с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко. По словам Нетаньяху, Израиль был также близок к заключению мира с Саудовской Аравией. До зверской атаки ХАМАС оставалось около двух недель.

Хотя в своей речи Нетаньяху пытался подчеркнуть именно мирную политику Израиля, не секрет, что толчком к Авраамовым соглашениям и сближению с Саудовской Аравией послужил страх арабских стран перед усилением Ирана. Повторилось старое правило - выживание важнее идеологии или веры. Во время Тридцатилетней войны (1618-1648) католическая Франция во главе с кардиналом Ришелье находилась в союзе с протестантской Швецией, несмотря на то что ранее Ришелье воевал с протестантами-гугенотами внутри Франции.

Теперь закономерно возникает вопрос: если режим аятолл в Иране после ударов Израиля и США действительно ослаблен, имеет ли смысл арабским странам продолжать сближение с Израилем? Тем более с учетом действий Израиля в Газе, которые вызывают волну солидарности среди арабов, что вынуждены учитывать и лидеры арабских стран. Особенно после заявления о прекращении огня с Ираном, которое неизбежно вновь переключит внимание мира на Газу.