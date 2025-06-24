- Нетаньяху подчеркнул в ООН достижения Израиля в заключении мирных соглашений с арабскими странами
- Поддержка США Израиля влияет на отношение арабских государств к конфликту в Газе
- Израиль выбирает ликвидацию ХАМАС, а не улучшение отношений
Страх перед Ираном побудил многие арабские государства искать мирного соглашения с Израилем. Если теперь Иран ослаблен, можно ли ожидать каких-то изменений в отношении арабских стран к Израилю, задается вопросом редактор мнений Эркки Баховски в своем комментарии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 сентября 2023 года выступил с речью в ООН, в которой перечислил мирные соглашения, заключенные Израилем в 2020 году с рядом арабских государств - так называемые Авраамовы соглашения: с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко. По словам Нетаньяху, Израиль был также близок к заключению мира с Саудовской Аравией. До зверской атаки ХАМАС оставалось около двух недель.
Хотя в своей речи Нетаньяху пытался подчеркнуть именно мирную политику Израиля, не секрет, что толчком к Авраамовым соглашениям и сближению с Саудовской Аравией послужил страх арабских стран перед усилением Ирана. Повторилось старое правило - выживание важнее идеологии или веры. Во время Тридцатилетней войны (1618-1648) католическая Франция во главе с кардиналом Ришелье находилась в союзе с протестантской Швецией, несмотря на то что ранее Ришелье воевал с протестантами-гугенотами внутри Франции.
Теперь закономерно возникает вопрос: если режим аятолл в Иране после ударов Израиля и США действительно ослаблен, имеет ли смысл арабским странам продолжать сближение с Израилем? Тем более с учетом действий Израиля в Газе, которые вызывают волну солидарности среди арабов, что вынуждены учитывать и лидеры арабских стран. Особенно после заявления о прекращении огня с Ираном, которое неизбежно вновь переключит внимание мира на Газу.
Однако делать поспешные выводы было бы неосмотрительно. Во-первых, мы до сих пор не знаем, насколько сильно ослаблен иранский режим. Хотя израильские и американские авиаудары, вероятно, нанесли ущерб части ядерного потенциала Ирана, кратковременность конфликта скорее говорит о том, что смены власти в Иране не произойдет. Утверждать что-либо наверняка нельзя, и это должны учитывать и другие страны региона.
Во-вторых, участие США в войне Израиля против Ирана показало, что с Израилем лучше не конфликтовать. Вряд ли какой-либо арабский лидер хотел бы увидеть в небе своей страны - если их вообще можно увидеть - бомбардировщики B-2 со враждебными намерениями. В то же время конфликт в Газе продолжается - а значит, арабским странам придется тщательно подбирать формулировки, чтобы критиковать действия Израиля в Газе, но делать это так, чтобы не поставить под сомнение само право Израиля на существование.
Следовательно, необходимо найти способ положить конец бушующему в Газе конфликту. Но ясно и то, что если Израиль окажется перед выбором - либо уничтожение ХАМАС, либо улучшение отношений с соседними странами, - он выберет первое. Та же самая проблема выживания не оставляет в покое и Израиль.