Опрос: доля поддерживающих Россию в войне против Украины жителей Эстонии незначительно выросла

В июне 69% респондентов ответили, что полностью осуждают войну, 11% сказали, что скорее осуждают, 3% заявили, что скорее поддерживают, еще 2% отметили, что полностью поддерживают, а 15% затруднились с ответом.

Среди этнических эстонцев военные действия России осудили 92% участников опроса, среди иноязычного населения - 55%. В марте их было 93% и 51% соответственно.

Среди представителей отличных от эстонской национальностей доля поддерживающих военные действия осталась на отметке 12%, а среди эстонцев выросла с 1% до 2%.