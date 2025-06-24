Опрос: доля поддерживающих Россию в войне против Украины жителей Эстонии незначительно выросла

Согласно опросу, проведенному социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, среди всего населения страны военные действия России в июне 2025 года осуждали 80%, а поддерживали - 5%, пишет Rus.ERR.
В июне 69% респондентов ответили, что полностью осуждают войну, 11% сказали, что скорее осуждают, 3% заявили, что скорее поддерживают, еще 2% отметили, что полностью поддерживают, а 15% затруднились с ответом.
Среди этнических эстонцев военные действия России осудили 92% участников опроса, среди иноязычного населения - 55%. В марте их было 93% и 51% соответственно.
Среди представителей отличных от эстонской национальностей доля поддерживающих военные действия осталась на отметке 12%, а среди эстонцев выросла с 1% до 2%.
В опросе, который был проведен по заказу Государственной канцелярии в период с 4 по 9 июня, приняли участие 1250 человек в возрасте от 15 лет.