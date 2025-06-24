Житель Валга Андрес Эйхе, работавший административным управляющим в потребительском товариществе Тырва, в воскресенье днем, 22 июня, ненадолго вышел из дома, чтобы заглянуть в магазин Coop, расположенный рядом с его жильем. К сожалению, домой он уже не вернулся - на его пути оказался магазинный вор, который проявил жестокость.
Хотя Эйхе сам работал в той же сети магазинов, в воскресенье он оказался в магазине на улице Выру случайно, как обычный покупатель. «В этом-то и заключается самая печальная сторона случившегося - он зашел туда просто в свой выходной день», - рассказала глава потребительского товарищества Тырва Илона Осиярв.