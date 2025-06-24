Житель Валга Андрес Эйхе, работавший административным управляющим в потребительском товариществе Тырва, в воскресенье днем, 22 июня, ненадолго вышел из дома, чтобы заглянуть в магазин Coop, расположенный рядом с его жильем. К сожалению, домой он уже не вернулся - на его пути оказался магазинный вор, который проявил жестокость.