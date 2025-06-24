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Попытка призвать к порядку магазинного вора обернулась трагедией для любимого сотрудника (1)

Перевод: Сергей Светлов
Цепь трагических событий началась в магазине Coop на улице Выру в Валга, откуда задержанный за причинение смерти мужчина украл пачку кофе.

Житель Валга Андрес Эйхе, работавший административным управляющим в потребительском товариществе Тырва, в воскресенье днем, 22 июня, ненадолго вышел из дома, чтобы заглянуть в магазин Coop, расположенный рядом с его жильем. К сожалению, домой он уже не вернулся - на его пути оказался магазинный вор, который проявил жестокость.

Хотя Эйхе сам работал в той же сети магазинов, в воскресенье он оказался в магазине на улице Выру случайно, как обычный покупатель. «В этом-то и заключается самая печальная сторона случившегося - он зашел туда просто в свой выходной день», - рассказала глава потребительского товарищества Тырва Илона Осиярв.

«Он оказался там совершенно случайно. Его жена сказала, что дома был включен телевизор, он ведь жил совсем рядом и просто решил быстро заглянуть в магазин», - продолжила она.

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