На курорте в США в результате крушения лодки погибли восемь человек

После происшествия в субботу были спасены двое, тела двух погибших извлекли вечером того же дня, седьмого погибшего обнаружили в воскресенье. Вчера из воды достали еще одного человека, находившегося в лодке, сообщает NPR.

Местные власти не разглашают информацию о группе, находившейся на судне, и неизвестно, была ли лодка арендованной или частной собственностью. Власти заявили, что личности погибших не будут раскрыты до тех пор, пока их близкие не будут уведомлены.

Происшествие на озере Тахо, расположенном на севере Калифорнии, произошло в субботу днем, когда внезапная сильная гроза вызвала на озере высокие волны, перевернувшие восьмиметровое судно.

Стихийная сила шторма удивила даже синоптиков, которые прогнозировали лишь легкий дождь, но не ветер со скоростью до 56 км/ч и волны высотой 2,5 метра.

«Мы не ожидали, что шторм будет настолько сильным», - сказал метеоролог регионального отделения Национальной метеослужбы в Рено Мэттью Чиба в интервью NPR.

По словам Чибы, температура воздуха в районе была значительно ниже обычной средней, что могло способствовать образованию нестабильной воздушной массы.

Метеоролог отметил, что волны высотой 2,5 метра на озере Тахо - довольно значительное явление.