В то время как Эстония считает советский режим оккупационным, Чаулин последовательно продвигал тезис об «освобождении», полностью совпадая с российской интерпретацией истории. Действия Чаулина часто носили провокационный и даже незаконный характер: его неоднократно задерживала полиция за нарушение порядка.

После того как правительство Эстонии аннулировало вид на жительство Чаулина, не являющегося гражданином, он перебрался в Россию, где сформировал себе новый публичный образ - «притесненного активиста». Российские государственные СМИ активно используют этот нарратив, преподнося его как «жертву балтийской русофобии». Кремлевские пропагандистки Мария Бутина и Мария Захарова представляли его на пресс-конференциях как символ «притеснения со стороны НАТО».

Сергей Чаулин (справа). Фото: KAPO

Его пропагандистская значимость возросла после ранения при взрыве кафе в Петербурге в 2023 году, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский. Несколько месяцев спустя Чаулина пригласили выступить в Совете Безопасности ООН во время председательства России. В своем выступлении он дискредитировал эстонское государство и утверждал, что украинская разведка пыталась его убить.

Сейчас Чаулин проживает в России, где продолжает активно участвовать в антиэстонских инициативах и прославлять российских военных преступников. Если раньше он был провинциальным провокатором, то теперь стал важной фигурой в дезинформационной машине Кремля. Публикация о нем в VatnikSoup собрала более 92 000 просмотров.

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