Когда финский ученый Пекка Каллиониеми в 2022 году запустил проект VatnikSoup, посвященный разоблачению прокремлевских пропагандистов, он стремительно стал одним из самых последовательных и авторитетных международных источников по наблюдению за дезинформационными сетями на платформе X (бывший Twitter), собрав к июню 2025 года более 196 300 подписчиков. Propastop изучил, каких именно граждан Эстонии VatnikSoup упоминал за три года как проводников кремлевской пропаганды.
В списке оказалось семь имен. Propastop не выносит собственных суждений, а представляет оценки Каллиониеми. Публикуем «рецепты супов», которые «шеф-повар» Каллиониеми приготовил из эстонских «ингредиентов».
Творожный суп в консервативной подливе: Варро Вооглайд
Варро Вооглайд оказался в фокусе внимания VatnikSoup за систематическое повторение кремлевских нарративов: от обвинений НАТО в развязывании войны до продвижения своих позиций против ЕС и LGBTQ. Под прикрытием национализма и «традиционных ценностей» его издание Objektiiv распространяет дезинформацию, совпадающую с интересами Кремля.
Вооглайд учился в Тарту и Хельсинки. В 2011 году он основал фонд «Защиты семьи и традиции» (SAPTK) и возглавил медиаплатформу Objektiiv, известную своей жесткой критикой ЕС, НАТО и LGBTQ. Его заявления во многом перекликаются с риторикой российских государственных СМИ и подаются в обертке консервативной и религиозной лексики. Он преуменьшает значимость российской агрессии, возлагает ответственность за войну на НАТО, хвалит бывшего сирийского диктатора Башара Асада и выступает за законы об «иностранных агентах» в России.
Вооглайд был в 2023 году избран в Рийгикогу от партии EKRE. Под видом защиты суверенитета Эстонии он продвигает идеи, подрывающие западное единство. Пост VatnikSoup о Вооглайде набрал более 132 000 просмотров на платформе X.
Советская солянка ностальгии: Сергей Чаулин
Сергей Чаулин стал известен в Эстонии как активный поклонник СССР и распространитель кремлевской риторики. Он долгие годы организовывал шествие «Бессмертного полка» 9-го мая, представляя его как мемориальное мероприятие, хотя на деле оно стало инструментом легитимации советской оккупации и усиления влияния Москвы в странах Балтии.
В то время как Эстония считает советский режим оккупационным, Чаулин последовательно продвигал тезис об «освобождении», полностью совпадая с российской интерпретацией истории. Действия Чаулина часто носили провокационный и даже незаконный характер: его неоднократно задерживала полиция за нарушение порядка.
После того как правительство Эстонии аннулировало вид на жительство Чаулина, не являющегося гражданином, он перебрался в Россию, где сформировал себе новый публичный образ - «притесненного активиста». Российские государственные СМИ активно используют этот нарратив, преподнося его как «жертву балтийской русофобии». Кремлевские пропагандистки Мария Бутина и Мария Захарова представляли его на пресс-конференциях как символ «притеснения со стороны НАТО».
Его пропагандистская значимость возросла после ранения при взрыве кафе в Петербурге в 2023 году, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский. Несколько месяцев спустя Чаулина пригласили выступить в Совете Безопасности ООН во время председательства России. В своем выступлении он дискредитировал эстонское государство и утверждал, что украинская разведка пыталась его убить.
Сейчас Чаулин проживает в России, где продолжает активно участвовать в антиэстонских инициативах и прославлять российских военных преступников. Если раньше он был провинциальным провокатором, то теперь стал важной фигурой в дезинформационной машине Кремля. Публикация о нем в VatnikSoup собрала более 92 000 просмотров.
Русские щи с привкусом криптовалюты: Олег Иванов
Олег Иванов - бывший криптоэнтузиаст, а ныне один из самых заметных голосов пророссийской пропаганды в Эстонии. Свободно говорит по-эстонски, сын бывшего муниципального политика Таллинна. Потерпел неудачу в нефтяном бизнесе и в аферах OneCoin/DagCoin, накопив долги свыше 800 000 евро, но продолжал демонстрировать в соцсетях роскошный образ жизни, нося дорогую дизайнерскую одежду и отдыхая, в том числе, в Монако.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Иванов перекроил свой образ предпринимателя в роль «правдоруба», начав использовать профессионально смонтированные видеоблоги и протестные акции для распространения политических посланий. Он встал во главе партии KOOS - прокремлевского политического проекта. Иванов активно насыщал русскоязычное информационное пространство Эстонии заявлениями о том, что НАТО - оккупант, массовые убийства в Буче - украинская пропагандистская инсценировка, а эстонское государство - оплот русофобии.
Иванов активно участвовал в протестах против демонтажа советских памятников, посещал пророссийские форумы, где звучали призывы «освободить» Таллинн и Ригу, и, как утверждается, привлекал финансирование из России для защиты соратника Айво Петерсона.
После ареста Петерсона Иванов уехал в Россию, где его встретили как очередную «жертву режима». Сейчас он проживает в Сочи и продолжает ретранслировать кремлевские нарративы в эстонское медиапространство.
Олег Иванов - классический «ватник», чьи темные и провальные бизнес-проекты со временем трансформировались в рупор кремлевской пропаганды в Эстонии. Его персона представлена в проекте VatnikSoup, где соответствующий пост в X набрал более 83 000 просмотров.
Суп с клецками и заговором: Харри Раудвере
Харри Раудвере - эксцентричный персонаж, сочетающий национализм, симпатии к неонацизму и готовность продвигать кремлевскую повестку. Разбогател на ветроэнергетике и производстве нижнего белья (бренд BonBon Lingerie), но впоследствии получил известность как радикальный пропагандист.
Раудвере выступал на российских телеканалах и через свою платформу Nõmme Raadio транслировал антиевропейские и пророссийские тезисы, осуждал санкции ЕС, приуменьшал масштабы военных преступлений России и утверждал, что НАТО спровоцировало конфликт. Он даже сравнивал страдания русских с Холокостом, за что был похвален каналом Sputnik.
В 2022 году был исключен из партии «Отечество». Пытался создать радикальную и пророссийскую Эстонскую народную партию (ERE), выступающую за выход Эстонии из ЕС. Хотя реальной поддержки он не получил, его фигура по-прежнему используется для усиления пророссийской риторики.
Раудвере связан с Викторией Дрессен - супругой осуждённого за государственную измену соратника ФСБ, ранее участвовавшей в его бизнесе по производству нижнего белья, - а также с финским прокремлевским пропагандистом Йоханом Бэкманом, Айво Петерсоном и Олегом Ивановым.
Раудвере полностью соответствует профилю VatnikSoup: радикально пророссийские взгляды, которые он озвучивает как в собственных, так и в лояльных Кремлю медиаканалах; связи с фигурами, связанными с ФСБ; и риторика, направленная на подрыв независимости и демократии Эстонии. Публикация о нем в VatnikSoup собрала более 148 000 просмотров.
Окрошка на пропаганде: Олег Беседин
Олег Беседин - по версии VatnikSoup, самый активный прокремлевский пропагандист в Эстонии. Под видом независимого журналиста он распространяет кремлевские нарративы через Facebook-группы, YouTube и другие онлайн-платформы.
С 1990-х годов Беседин связан с российским нефтяным бизнесом и пророссийскими партиями. В последние годы позиционирует себя как «гражданский репортер», однако полиция безопасности (КаПо) указывает на его тесную вовлеченность в государственную пропаганду РФ.
Его контент построен по классической кремлевской схеме: «Запад - развращен», «Эстония - русофобская», «Россия - спаситель». Его соцсети, включая группу «Таллиннцы» и YouTube-канал, финансировались структурами вроде «Русского мира», которое является агентством влияния Путина. Его видеопроект «Незарастающие русские тропы в Эстонии» имел прямую поддержку из Москвы.
Беседин активно участвовал в продвижении партии KOOS как PR-специалист и цифровой агитатор. Создаваемый им контент направлен на раскол общества: как через усиление путинистских нарративов, так и через утверждения о притеснении Русской православной церкви в Эстонии. Проект VatnikSoup представил Беседина, и соответствующая публикация набрала более 221 000 просмотров.
Тюремный гороховый суп: Айво Петерсон
Айво Петерсон, политик из Ида-Вирумаа, стал одной из ключевых фигур пророссийской пропаганды в Эстонии. Как отмечает VatnikSoup, Петерсон - типичный «заманивающий ватник», человек, чья открытая прокремлевская позиция отвлекает внимание от более скрытых и структурированных операций влияния.
Бывший пограничник и агент по недвижимости, Петерсон вышел на первый план после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вместе с неудачливым криптобизнесменом Олегом Ивановым он основал движение KOOS, позже оформившееся в одноимённую партию. Под его руководством KOOS активно распространял кремлевские нарративы среди русскоязычного населения Эстонии - в том числе отрицал массовые убийства в Буче и обвинял Запад в развязывании войны.
В 2023 году Петерсон посетил оккупированные Россией территории Донбасса и Мариуполя, также выступал на российских государственных телеканалах. Позднее он был арестован в Эстонии по обвинению в государственной измене. Несмотря на нахождение под стражей, он принял участие в выборах в Европарламент 2024 года и набрал более 11 000 голосов.
VatnikSoup рассматривает его как проводника кремлевской пропаганды, отрицающего военные преступления, критикующего помощь Украине и предполагаемо сотрудничающего с российскими спецслужбами. Его досье набрало более 203 000 просмотров.
Суп с лапшой и фиктивным нейтралитетом: Яна Тоом
По версии VatnikSoup, депутат Европейского парламента и член Центристской партии Яна Тоом оказалась в списке «ватников» благодаря многолетней политике «мягкой силы», которая последовательно совпадает с интересами России.
Тоом выступала против перехода школ на обучение на эстонском языке, преуменьшала значение аннексии Крыма и неоднократно транслировала кремлевские нарративы как в эстонской, так и в общеевропейской политике. Ее деятельность - наглядный пример того, как можно проводить пророссийскую линию, ни разу открыто не восхваляя Путина. От встреч с сирийским диктатором и союзником Москвы Башаром Асадом и участия в ведущих российских телешоу до финансирования судебных разбирательств кремлевских активистов, выдворенных из Эстонии.
VatnikSoup представляет Тоом как классический пример политика, действующего в интересах Кремля через структуры Европейского союза. Не нарушая закона, она систематически работает над ослаблением поддержки Украины, подрывает санкции против России и способствует эрозии западного единства. Пост о ней на платформе X собрал более 227 000 просмотров.