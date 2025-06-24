В РФ меняют закон: Россия собирается отправлять на войну и лиц без гражданства

Российская Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который дает право лицам без гражданства заключать контракт на службу с Вооруженными силами (ВС) России.
Это следует во вторник, 24 июня, из документа, размещенного в базе нижней палаты парламента РФ. Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», пишет DW.
На кого нацелены изменения
Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов ранее пояснил агентству РБК, что поправки нацелены, в первую очередь, на бывших граждан Украины на оккупированных Россией территориях без паспортов РФ.
«Кроме того, ко многим жителям европейских государств, которые переезжают в Россию, применяют меру лишения гражданства. Они хотят стать гражданами России, хотят выполнить свой долг перед Родиной, и вот этим законопроектом им дается такая возможность», - заявил он.
Закон должен подписать Путин
По действующему законодательству иностранные граждане могут проходить военную службу по контракту только на «неофицерских» должностях - солдатами, матросами, сержантами и старшинами, уточнял председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Согласно поправкам - контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами в дальнейшем могут быть заключены до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени, уточнила газета «Ведомости».
Закон вступит в силу после подписания президентом РФ Владимиром Путиным.