В РФ меняют закон: Россия собирается отправлять на войну и лиц без гражданства

Это следует во вторник, 24 июня, из документа, размещенного в базе нижней палаты парламента РФ. Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», пишет DW.

На кого нацелены изменения

Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов ранее пояснил агентству РБК, что поправки нацелены, в первую очередь, на бывших граждан Украины на оккупированных Россией территориях без паспортов РФ.

«Кроме того, ко многим жителям европейских государств, которые переезжают в Россию, применяют меру лишения гражданства. Они хотят стать гражданами России, хотят выполнить свой долг перед Родиной, и вот этим законопроектом им дается такая возможность», - заявил он.

Закон должен подписать Путин

По действующему законодательству иностранные граждане могут проходить военную службу по контракту только на «неофицерских» должностях - солдатами, матросами, сержантами и старшинами, уточнял председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Согласно поправкам - контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами в дальнейшем могут быть заключены до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени, уточнила газета «Ведомости».