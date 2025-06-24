Родился в рубашке: мотоциклист чудом избежал гибели на шоссе

В Вильяндимаа мотоциклист так удачно упал на шоссе, что не попал под колеса ни одной из машин. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.
В Иванов день в 15:37 ДТП произошло на 24-м километре шоссе Имавере–Вильянди–Каркси-Нуйа, в волости Пыхья-Сакала, где мужчина, управлявший мотоциклом Honda, упал на проезжей части.
Бригада скорой помощи осмотрела мотоциклиста на месте происшествия. К счастью, причин для госпитализации не было.
По предварительным данным, мотоциклист по пока неустановленной причине потерял контроль над транспортным средством и упал на дорогу.