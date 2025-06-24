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Родился в рубашке: мотоциклист чудом избежал гибели на шоссе

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В Вильяндимаа мотоциклист так удачно упал на шоссе, что не попал под колеса ни одной из машин. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

В Иванов день в 15:37 ДТП произошло на 24-м километре шоссе Имавере–Вильянди–Каркси-Нуйа, в волости Пыхья-Сакала, где мужчина, управлявший мотоциклом Honda, упал на проезжей части.

Бригада скорой помощи осмотрела мотоциклиста на месте происшествия. К счастью, причин для госпитализации не было.

По предварительным данным, мотоциклист по пока неустановленной причине потерял контроль над транспортным средством и упал на дорогу.

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