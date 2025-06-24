Европол: террористами в Европе все чаще становятся подростки

Представители Европейской полицейской организации, представляя в Гааге доклад о тенденциях терроризма, указали, что так называемые «онлайн-культовые сообщества» используют цифровые площадки, чтобы распространять и нормализовать изображения крайнего насилия, оказывать давление на жертв и подталкивать молодежь к жестокости.

По данным Европола, многие из этих террористических образований связаны с исламистским терроризмом и правыми экстремистами. Их целями становятся особенно уязвимые подростки и дети, как правило в возрасте от восьми до 17 лет.

«Террористические группы нацелены на уязвимых людей, прежде всего на тех, кто страдает ментальными расстройствами, социальной изоляцией или цифровой зависимостью», - предупредила исполнительный директор Европола Кэтрин Де Болле.

Комиссар ЕС по внутренним делам Магнус Бруннер в свою очередь призвал сохранять бдительность, уделяя особое внимание радикализации и эксплуатации молодежи, которой террористы и экстремисты подвергают ее на сетевых платформах.

Европол отмечает, что радикализацию подогревает и геополитическая напряженность, ссылаясь на войну в секторе Газа, развязанную Россией войну против Украины и нестабильную ситуацию в Сирии.

Тревогу вызывает и использование новых технологий для радикализации и вербовки потенциальных террористов. Искусственный интеллект (ИИ) применяется для распространения пропаганды и ненависти в невиданных доселе масштабах.

В 2024 году, по данным Европола, в 14 странах-членах ЕС была зафиксирована организация 58 терактов: 34 из них совершены, остальные предотвращены или не удались.