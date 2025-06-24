Остановить «русский сапог»: политики Германии о саммите НАТО

Что касается угрозы со стороны России, Мерц сказал, что президент «Путин понимает только язык силы» и упомянул о том, что для защиты восточного фланга НАТО Германия создает в Литве танковую бригаду. При этом канцлер признал, что в Берлине долго не хотели слышать предупреждения стран Восточной и Центральной Европы об «империалистической политике России», но теперь немцы осознали «ошибку», и «пути назад нет».

«Голубей мира разорвал русский медведь»

Выступавшие после канцлера депутаты большинства фракций в целом поддержали его тезисы, как по войне на Ближнем Востоке, так и по Украине. Оппозиционные «зеленые» призвали не допустить того, чтобы Украина оказалась в тени войны Израиля с Ираном. Выступавшие с трибуны социал-демократы, партнеры Мерца по коалиции, хоть и упоминали о важной роли «дипломатии», как это сделал глава фракции Матиас Мирш, но не требовали смены внешнеполитического курса Германии - отказа от курса на вооружение и диалога с Россией. Такую идею недавно озвучили представители левого крыла СДПГ. Ответом подобным призывам прозвучали слова депутата от Христианско-социального союза (ХСС) Александера Хоффманна: «Всех голубей мира, которых мы отправляли в Москву, разорвал русский медведь».

От некоторых социал-демократов в бундестаге прозвучали необычно резкие заявления в адрес РФ. Депутат Симтье Меллер упомянула недавние слова президента Путина о территориях Украины: «Там, где ступает нога русского солдата, то - наше». По ее словам, задача НАТО - сделать так, чтобы «русский сапог» не пришел на территорию Евросоюза.

«Альтернатива для Германии» хочет российский газ

Контрастом прозвучало выступление Алис Вайдель - сопредседателя оппозиционной ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), у которой вторая по численности фракция. Вайдель требовала не поставлять оружие в регионы военных конфликтов, делать ставку на дипломатию, диалог и экономическое сотрудничество с Москвой, в том числе - возвращение к закупкам российского трубопроводного газа.