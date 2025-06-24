Остановить «русский сапог»: политики Германии о саммите НАТО

Перед поездкой на саммит НАТО в Гааге канцлер Германии Мерц поддержал в бундестаге Израиль и Украину. Ультраправая оппозиция требовала диалога с Москвой и приводила в пример Трампа, пишет DW.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит Германию к тому, что он назвал «новой реальностью», где конфликтов и войн в мире становится больше. В выступлении канцлера с правительственным заявлением и на последующих дебатах в бундестаге во вторник, 24 июня, доминировали две войны - России против Украины и Израиля и Ирана. Поводом стала поездка Мерца на открывающийся в этот день в Гааге саммит НАТО, откуда он отправится на встречу лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.
Глава недавно сформированного правительства консерваторов из блока ХДС/ХСС и социал-демократов из СДПГ вызвал аплодисменты, повторив свой тезис о том, что «Германия вернулась на европейскую и международную арену». Иными словами - Берлин намерен играть более активную роль во внешней политике. В том числе поэтому немецкие СМИ и эксперты называют Мерца «канцлером иностранных дел». Выступая в бундестаге, он поддержал недавние удары Израиля по ядерным объектам в Иране, напомнив об угрозах Тегерана уничтожить израильское государство и о том, что ФРГ защищает право Израиля на существование. При этом он добавил, что Берлин задается вопросом о целях Израиля в секторе Газа, призвав к прекращению огня.
Украина: что сказал и о чем промолчал Мерц
Говоря о войне России против Украины, Мерц раскритиковал участившиеся российские ударыпо гражданским целям в Киеве и других украинских городах. Канцлер Германии увидел в этом нежелание Москвы вести предметные переговоры о мире, отвергнув обвинения в недостаточных дипломатических усилиях. Киев готов к прекращению огня без предварительных условий, а Москва - нет, считает глава правительства ФРГ. Мерц упомянул о недавних высказываниях президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы - один народ», и что «вся Украина - наша».
Германия продолжит поддерживать Киев, дал понять канцлер, упомянув об усилении санкционного давления на Москву со стороны Евросоюза, упомянув готовящийся 18-й санкционный пакет. Мерц выразил надежду, что путем ужесточения санкций пойдут и США. Хотя главной темой в речи канцлера был саммит НАТО, о перспективах членства Украины в альянсе канцлер умолчал. Очевидно - с учетом того, что в Гааге, в отличие от саммитов предыдущих лет, этот вопрос не обсуждается на фоне позиции США. Администрация президентаДональда Трампа рассматривает отказ от членства Украины в НАТО как уступку России ради окончания войны.
Сигнал Мерца НАТО: Германия вооружается
В целом Мерц назвал саммит в Гааге «историческим», поскольку на нем ожидается решение 32 стран о резком увеличении расходов на оборону - до 5 процентов ВВП до 2035 года, причем 3,5 процента должны тратиться непосредственно на армию. Германия уже идет в этом направлении и планирует до 2029 года увеличить бюджет бундесвера втрое - до 150 миллиардов евро. Канцлер в бундестаге повторил свою цель создать в ФРГ «самую сильную конвенциональную армию в Европе». Пока по численности бундесвер с его 180 тысячами военных занимает четвертое место среди стран НАТО в Европе, уступая Турции, Польше и Франции. Канцлер убеждал присутствующих, что Берлин идет на усиление своей обороноспособности не под давлением США, а в своих интересах. Он говорил о необходимости «силы и ответственности» Берлина.
Что касается угрозы со стороны России, Мерц сказал, что президент «Путин понимает только язык силы» и упомянул о том, что для защиты восточного фланга НАТО Германия создает в Литве танковую бригаду. При этом канцлер признал, что в Берлине долго не хотели слышать предупреждения стран Восточной и Центральной Европы об «империалистической политике России», но теперь немцы осознали «ошибку», и «пути назад нет».
«Голубей мира разорвал русский медведь»
Выступавшие после канцлера депутаты большинства фракций в целом поддержали его тезисы, как по войне на Ближнем Востоке, так и по Украине. Оппозиционные «зеленые» призвали не допустить того, чтобы Украина оказалась в тени войны Израиля с Ираном. Выступавшие с трибуны социал-демократы, партнеры Мерца по коалиции, хоть и упоминали о важной роли «дипломатии», как это сделал глава фракции Матиас Мирш, но не требовали смены внешнеполитического курса Германии - отказа от курса на вооружение и диалога с Россией. Такую идею недавно озвучили представители левого крыла СДПГ. Ответом подобным призывам прозвучали слова депутата от Христианско-социального союза (ХСС) Александера Хоффманна: «Всех голубей мира, которых мы отправляли в Москву, разорвал русский медведь».
От некоторых социал-демократов в бундестаге прозвучали необычно резкие заявления в адрес РФ. Депутат Симтье Меллер упомянула недавние слова президента Путина о территориях Украины: «Там, где ступает нога русского солдата, то - наше». По ее словам, задача НАТО - сделать так, чтобы «русский сапог» не пришел на территорию Евросоюза.
«Альтернатива для Германии» хочет российский газ
Контрастом прозвучало выступление Алис Вайдель - сопредседателя оппозиционной ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), у которой вторая по численности фракция. Вайдель требовала не поставлять оружие в регионы военных конфликтов, делать ставку на дипломатию, диалог и экономическое сотрудничество с Москвой, в том числе - возвращение к закупкам российского трубопроводного газа.
При этом Вайдель ставила в пример президента США Дональда Трампа, который возобновил контакты с Москвой, отказывается вводить более жесткие санкции и предлагает экономическое сотрудничество в случае окончания войны РФ против Украины. О том, что этот подход не заставил Москву пойти на уступки, Вайдель умолчала.