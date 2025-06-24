Уличный опрос «Цены снова вырастут»: что люди думают о грядущем повышении налога с оборота

Новая стандартная ставка налога с оборота в Эстонии станет одной из самых высоких в Европе. Жизнь станет дороже и потому, что в Эстонии стандартная ставка применяется и к продуктам питания. Например, в Финляндии стандартная ставка составляет 25,5 процента, но на продукты питания действует сниженная ставка - всего 14 процентов.