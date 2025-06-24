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Уличный опрос «Цены снова вырастут»: что люди думают о грядущем повышении налога с оборота

Перевод: София Солдатенко
Как повышение налога с оборота повлияет на жизнь жителей Тарту?

С 1 июля в Эстонии ставка налога с оборота вырастет с нынешних 22 до 24 процентов. Хотя само по себе повышение на два процентных пункта не кажется значительным, оно приведет к росту цен повсеместно.

Новая стандартная ставка налога с оборота в Эстонии станет одной из самых высоких в Европе. Жизнь станет дороже и потому, что в Эстонии стандартная ставка применяется и к продуктам питания. Например, в Финляндии стандартная ставка составляет 25,5 процента, но на продукты питания действует сниженная ставка - всего 14 процентов.

Как скажется рост налога с оборота на жителей Тарту?

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