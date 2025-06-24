Была примером для многих: люди шокированы поведением бывшей сотрудницы школы

Инцидент, когда в воскресенье вечером жительница Пайде в сильном алкогольном и наркотическом опьянении поцарапала острым предметом около десяти автомобилей, потряс сообщество. Еще более шокирует то, что речь идет об известном в Ярвамаа и ранее весьма уважаемом специалисте по работе с молодежью.
Женщина, которая в воскресенье вечером поцарапала десятки машин острым предметом и была задержана в наркотическом опьянении, шокировала местных не только своим поступком, но и своим прошлым. Дело в том, что это признанная в Ярвамаа бывшая сотрудница школы - специалист по работе с молодежью. Ее прежняя деятельность с молодыми людьми оставила у многих положительное впечатление.