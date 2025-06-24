Была примером для многих: люди шокированы поведением бывшей сотрудницы школы

Женщина, которая в воскресенье вечером поцарапала десятки машин острым предметом и была задержана в наркотическом опьянении, шокировала местных не только своим поступком, но и своим прошлым. Дело в том, что это признанная в Ярвамаа бывшая сотрудница школы - специалист по работе с молодежью. Ее прежняя деятельность с молодыми людьми оставила у многих положительное впечатление.

«Это секрет Полишинеля, кто это был. В школе она казалась очень добрым и теплым человеком», - вспоминает бывший ученик, который учился в школе, где эта женщина работала специалистом по работе с молодежью. По его словам, он лично не знал ее, но шокирующий случай стал для него неожиданностью. «Я не знал, что она может быть связана с наркотиками», - добавил он.