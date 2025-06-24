Все может начаться с провокации: Bloomberg описал сценарий возможного российского вторжения в страны Балтии

Экспорт российского газа в Европу будет полностью остановлен, что приведет к значительному подорожанию энергоносителя в Европе. Экспорт нефти из России сократится на 30%. Мировой рынок потеряет от двух до двух с половиной миллионов баррелей в день, что приведет к росту цены барреля нефти на 25 долларов.

Вторжение может начаться с провокации, которую устроят российские агенты из числа русскоязычных жителей стран Балтии. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что объектом провокации может стать и поезд Москва—Калининград, проходящий без остановок через территорию Литвы.

Россия может нанести одновременный удар по всем трем странам Балтии, блокировать их порты, а также Сувалкский коридор - проход шириной около 65 километров из Литвы в Польшу между Беларусью и Калининградской областью.

Страны Балтии активируют статью 5 (коллективная оборона НАТО). Даже если США не отреагируют сразу, военную помощь Литве, Латвии и Эстонии немедленно окажут ближайшие страны НАТО, в первую очередь Польша. Также, согласно прогнозному сценарию Bloomberg, напрямую в конфликт будут вовлечены Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Швеция, Норвегия и Финляндия - но не Турция, чья армия остается крупнейшей в НАТО на Евразийском континенте. Численное превосходство, вероятно, будет за Россией.

Bloomberg считает вероятным, что президент США Дональд Трамп, вместо того чтобы помогать союзникам, будет через соцсети призывать Европу «ПОГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ» (Трамп нередко публикует посты в своей соцсети Truth Social заглавными буквами).

Жертвы вторжения РФ могут быть значительными. Также будет множество беженцев, прогнозирует агентство. Порты Балтики закроются, торговля остановится, рынки рухнут. Энергетические объекты станут целями ударов, подводные кабели будут перерезаны. При этом США и другие страны, вероятно, будут опасаться наносить удары по территории России, опасаясь ядерной эскалации.