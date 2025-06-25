Последние суммарные результаты охватывают период с 26 мая по 22 июня, всего было опрошено 4002 гражданина Эстонской Республики с правом голоса.

Поддержка партии «Отечество» за неделю выросла на 1,6 процентных пункта. Рейтинг EKRE за последние четыре недели увеличился на четыре процентных пункта. Преимущество «Отечества» над EKRE составляет 9,6 процентных пункта, а Партию реформ от EKRE отделяет 2,3 процентных пункта.

Следом за тройкой лидеров идут Центристская партия (16%) и Социал-демократическая партия (11,1%). Самый низкий рейтинг среди парламентских партий у «Ээсти 200» — 2,7%.