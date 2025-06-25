Еженедельно НКО «Институт общественных исследований» и исследовательская фирма Norstat Eesti AS вместе проводят опросы о партийных предпочтениях жителей страны. По последним данным, Партию «Отечество» поддерживают 28,3% избирателей, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) – 18,7%, а Партию реформ – 16,4% имеющих право голоса граждан.
Последние суммарные результаты охватывают период с 26 мая по 22 июня, всего было опрошено 4002 гражданина Эстонской Республики с правом голоса.
Поддержка партии «Отечество» за неделю выросла на 1,6 процентных пункта. Рейтинг EKRE за последние четыре недели увеличился на четыре процентных пункта. Преимущество «Отечества» над EKRE составляет 9,6 процентных пункта, а Партию реформ от EKRE отделяет 2,3 процентных пункта.
Следом за тройкой лидеров идут Центристская партия (16%) и Социал-демократическая партия (11,1%). Самый низкий рейтинг среди парламентских партий у «Ээсти 200» — 2,7%.
В общей сложности за коалиционные партии проголосовали бы 19,1% опрошенных, за оппозиционные — 74,1%.