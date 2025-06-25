Это немного сокращенный перевод материала корреспондента Би-би-си в Северной Америке Этони Зуркера, опубликованного на сайте BBC News

На борту Air Force One по пути на саммит НАТО в Нидерландах Дональд Трамп поделился текстовым сообщением от несколько неожиданного контакта.

Оно было отправлено генсеком НАТО Марком Рютте, который похвалил президента за то, что он добился успеха, использовав американские бомбардировщики для нанесения удара по ядерным объектам Ирана.

«Поздравляю и благодарю вас за ваши решительные действия в Иране, — написал Рютте в сообщении, которое президент опубликовал в своей соцсети Truth Social. — Это было действительно невероятно и никто другой не осмелился бы на такое».

В прошлом у Трампа были разногласия с НАТО, поскольку он ставил под сомнение принцип коллективной обороны и военный вклад стран-членов альянса.

Рютте также коснулся этого вопроса, сказав Трампу, что он достигнет еще одного большого успеха на саммите НАТО, где страны-члены согласились с требованием Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

«Это будет ваша победа», — заключил он.

Теплые слова и стремление президента поделиться ими с миром показали, насколько изменилась дипломатическая ситуация на Ближнем Востоке и отношения с союзниками.