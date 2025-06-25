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В Эстонии хотят создать крупнейшую сеть зарядных станций для электромобилей

Редактор: rus.postimees.ee
Электромобиль на зарядке. Фото иллюстративное.

Энергетическая компания Elektrum Eesti совместно с сетью автозаправок Olerex объявила о начале реализации масштабного проекта по созданию крупнейшей в Эстонии сети зарядных станций для электромобилей, пишет Rus.ERR.

Новая инфраструктура охватит все основные автомагистрали страны, а также небольшие населенные пункты, острова и приграничные районы, сообщили в среду, 25 июня.

Первые ультрабыстрые зарядные станции мощностью 300 кВт уже начали работу в Пайде, Тарту, Раквере, Выру и Тюри. До конца 2025 года планируется установить еще 28 таких устройств, а к завершению проекта, к концу 2027 года, на 62 автозаправках Olerex появится в общей сложности 85 быстрых и ультрабыстрых зарядок.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза, а общий объем инвестиций составит более 50 миллионов евро.

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