В Эстонии хотят создать крупнейшую сеть зарядных станций для электромобилей

Новая инфраструктура охватит все основные автомагистрали страны, а также небольшие населенные пункты, острова и приграничные районы, сообщили в среду, 25 июня.

Первые ультрабыстрые зарядные станции мощностью 300 кВт уже начали работу в Пайде, Тарту, Раквере, Выру и Тюри. До конца 2025 года планируется установить еще 28 таких устройств, а к завершению проекта, к концу 2027 года, на 62 автозаправках Olerex появится в общей сложности 85 быстрых и ультрабыстрых зарядок.