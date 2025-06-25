Киев пытается разбудить НАТО, а Путин видит окно возможностей. Обзор событий в Украине

Саммит НАТО под гул ракет. Зеленский призывает к лимиту в 30 долларов за баррель российской нефти. В украинских сегментах соцсетей бурно обсуждают последствия большой бомбардировки иранских ядерных объектов, пишет в своем еженедельном обзоре украинский журналист Олександр Крамаренко.
Среди белого дня во вторник 24 июня российские войска атаковали город Днепр минимум четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М». Судя по разрушениям, которые зафиксированы на множестве видеороликов и фотоснимков, были использованы те разновидности ракет, которые снабжены полутонными боеголовками. Ракеты падали в городскую застройку - и это было намеренно, потому что отклонение от цели у них измеряется десятками метров, не больше.
Местные власти в Днепре сообщили о 17 погибших, а также о 279 раненных, среди которых 27 детей. В этот же день, только ранним утром, российские войска нанесли удар по Сумам - областному центру в нескольких десятках километров от границы с РФ. Руководство области сообщило о трех погибших, в том числе жертвой атаки оказался восьмилетний ребенок.
Под постоянными обстрелами остаются населенные пункты вдоль правого берега Днепра в Херсонской области - только за один день, 24 июня, погибли четыре человека и пятеро были ранены.
И это был день, который мало чем отличался от предыдущих. В ночь с 22 на 23 июня российские ракеты и дроны атаковали Киев. Из-за ракетного удара погибло девять человек, в том числе 11-летний ребенок. Более 30 человек были ранены. В ту ночь Киев атаковали более чем двумя сотнями тяжелых дронов, а также 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. Еще примерно полтораста дронов атаковали другие украинские города.
Такие сообщения все чаще появляются на лентах информационных агентств и в соцсетях. А причина в том, что Москва благодаря содействию Ирана и КНР прежде всего смогла резко нарастить производство тяжелых беспилотников-камикадзе и ракет. Украинские военные находят в сбитых ракетах и беспилотниках иранские и китайские комплектующие, а также микроэлектронные компоненты, произведенные на заводах тайваньских, американских и европейских компаний.
Что может противопоставить этому террору Украина? Свою противовоздушную оборону, которая захлебывается от дефицита зенитних комплексов и ракет к ним.
Накануне обострения кризиса на Ближнем Востоке активно циркулировала информация о том, что США перенаправили в Израиль 20 тысяч ракет к комплексам ПВО. В украинском сегменте соцсетей дискуссии вертелись преимущественно вокруг вопроса: каковы будут последствия удара по Ирану, близкому союзнику РФ.
С одной стороны, многие справедливо рассчитывают, что уничтожение объектов иранского военно-промышленного комплекса ослабит поддержку Тегераном Москвы в ее войне против Украины. С другой стороны, в Украине прекрасно отдают себе отчет, что в перечне приоритетов Вашингтона безопасность Израиля находится на куда более высокой ступеньке, чем европейская война, которую развязала Москва..
НАТО обеспокоен? Нет, уже встревожен
Состоявшийся в Гааге 24-25 июня саммит НАТО даже на этапе подготовки выглядел принципиально иным, чем три предыдущих саммита, которые проходили уже на фоне канонады войны в Украине. Судите сами.
Саммит в Мадриде проходил в конце июня 2022 года, когда украинская армия уже получила от иностранных партнеров - членов НАТО - тяжелое вооружение, которое тут же начала использовать на поле боя. В значительной мере наличие новых эффективных систем склонили чашу весов в сторону Украины во время летнего наступления 2022 года. Тогда удалось освободить почти все оккупированные районы Харьковской области и всю правобережную часть Херсонской области. И при этом НАТО в Мадриде лишь примерялось к активной помощи Киеву, а больше было занято условно довоенной повесткой.
Саммит в Вильнюсе состоялся в июле 2023 года и был сосредоточен на уговорах Турции по поводу вступления Швеции. А вот в чем ключевые члены Альянса были практически единогласны - не приглашать в свой круг Украину в ближайшее время. Иную позицию занимали Литва и ряд других стран на восточном фланге НАТО, но их слушали разве что из вежливости. А зря: именно они лучше всех видели масштабы российской угрозы для всей Европы.
Да, на полях Вильнюсского саммита страны G7 и Украина подписали совместную Декларацию о поддержке Украины и разработке для нее предварительных гарантий безопасности в рамках двусторонних обязательств и договоренностей на период до ее вступления в Альянс. Но последующие два года показали, что из этих обязательств выполнены и даже перевыполнены были только те, которые касались финансирования Украины. А вот с поставками вооружений ситуация и до сих пор выглядит удручающе. Ну а прямые гарантии безопасности факту даже не начали реализовывать.
Саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года был юбилейным, посвященным 75-летию Альянса, собственно, это и обусловило его церемониальный характер. Украине там уделили много внимания, но абсолютно определенным был лишь вывод о том, что ей не стоит рассчитывать на членство в Альянсе до окончания войны. Из положительных сторон происходящего можно отметить развитие системных подходов к поставкам вооружений и их производству. Да, невзирая на юбилейные торжества, ключевые члены НАТО разглядели-таки надвигающуюся глобальную угрозу. Уже тогда за Москвой вполне определенно маячил Пекин, а где-то сбоку Тегеран спешно накачивал свои ядерные мускулы.
Встреча с привкусом жути
К старту саммита НАТО 2025 года куда больше стало определенности по поводу глобальных угроз. Перестал так уж слишком прятать свои намерения Пекин. Встреча лидеров РФ и КНР в Москве в начале мая 2025 года и бенефис Путина на саммите БРИКС в Казани (РФ) в октябре 2024 года весьма внятно очертили стремление Кремля выстроить и формализовать антизападную ось, которая бы гарантировала его от международной изоляции.
А вот сигналы с противоположной стороны выглядели убедительными лишь отчасти. Конечно, решение американского президента о массированной воздушной атаке на иранские ядерные объекты - наверное, наиболее внятный намек. Кто бы и как бы ни оценивал последствия этих ударов, в них важен сам факт: впервые за пару десятилетий США предприняли силовые действия без оглядки на реакции кого бы там ни было.
Это открывает новые окна возможностей и снимает внутреннюю цензуру с решений и планирования будущих активных действий. Да, в качестве ключевой цели «Полуночного молота» - удара по иранским ядерным объектам, чаще всего называют принуждение Тегерана к самоограничению по части его ядерных амбиций. Но не секрет, что серьезным мотивом наверняка была и поддержка стратегического партнера - Израиля.
Так что, похоже, что мы вернулись во времена, когда Вашингтон не только давал гарантии безопасности своим партнерам, но и подкреплял те гарантии визитами ВВС? То есть в начало 90-х годов ХХ века, когда «Буря в пустыне» положила конец агрессии Ирака против Кувейта? Похоже, но пока еще не вполне.
Ровно за день до старта саммита Альянса в Гааге, 23 июня, в одной из самых влиятельных немецких газет - Die Welt - появилось интервью с экс-главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром (Нидерланды). Он покинул этот пост лишь в январе нынешнего года: подобные персоны обычно высказывают вполне официальную точку зрения, но их невозможно упрекнуть в излишней осторожности или напротив - в излишней бесшабашности.
Фраза Бауэра о том, что НАТО не вступится немедленно в случае атаки РФ на одного из членов НАТО тут же была широко растиражирована в СМИ и соцсетях. «Если это относительно небольшая атака и общая территориальная целостность Эстонии не находится под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны взвесить, хотим мы начать войну или нет. Так называемая гибридная война не менее вредна, чем война [реальная]», - ответил адмирал в ответ на вопрос о том, начнет ли Альянс немедленный ответ в случае, если российский диктатор Владимир Путин решит проверить его решимость, напав на эстонскую деревню.
Вопрос этот не был случаен - и потому, что «проблема 5-й статьи» не уходит с газетных полос и веб-страниц, и потому, что страны Балтии находятся в зоне наибольшего риска со стороны российской военной угрозы.
Кто-то бы мог назвать Роберта Бауэра слабым деятелем и даже недальновидным военачальником, но это если не знать о его послужном списке. Именно Бауэр во времена Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО был активным адвокатом идеи о резком усилении восточного фланга и стремительного наращивания поддержки Украины оружием и финансами. Скорее, он слишком хорошо информирован о степени готовности сил НАТО к прямому конфликту с РФ. И такой громкий пассаж о «взвесить» - он скорее о том, как мотивировать правительства европейских стран к восстановлению уровня оборонных расходов.
Вот только здесь ситуация не вполне линейна. Как показывает опыт, Путин воспринимает подобные высказывания не как предостережение о том, что ему не стоит зарываться, а скорее как сигнал о том, что его окно возможностей вот-вот закроется, а потому надо атаковать. Не зря же многие аналитики связывают решение Путина атаковать Украину в начале 2022 года со спешным выводом американских сил из Афганистана летом 2021 года.
Ближе к фронту - лучше зрение
На разнообразных международных форумах украинцев нередко упрекают в излишней драматизации событий и попытках привлечь слишком много внимания к самой большой европейской войне с мая 1945 года. Когда видный украинский депутат парламента в один ряд с Россией ставит и «режим аятолл», и Северную Корею, и, в известной степени, Китай, называя их бандой убийц-хулиганов, это выглядит точно неполиткорректно с точки зрения традиционной дипломатии и протокола. Но это абсолютно отвечает реальному положению дел, если вспомнить, что российские войска убивают мирных украинцев, пользуясь оружием и компонентами для его производства от названных стран.
Тут скорее надо говорить о другом - что украинцы недостаточно громко и жестко доводят до мировых лидеров мысль о том, что российская агрессия в Украине есть бурно развивающийся эмбрион Третьей мировой войны. В соцсетях гуляет очень красноречивый мем - пародия на агитационный плакат, в которой на фоне нарисованных AI лиц ведущих мировых лидеров снизу жирными буквами написано «Врывайся в WWIII».
Слышат ли это в Брюсселе? Реагируют ли на это в Гааге? «Если мы не сможем иметь дело с ситуацией на Ближнем Востоке, которая является очень большой и захватывает все заголовки газет, и с Украиной одновременно, нам вообще не следует заниматься политикой и военным делом. Мы можем, и доказательства этого есть», - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 24 июня в Гааге на Общественном форуме, который является одной из составляющих программы саммита НАТО. Намерения - это очень важно, еще более важны уже принятые решения о выделении Украине финансирования и поставок вооружений.
Но пока что ситуация разворачивается так, что РФ и ее патрон все же опережают G7 и НАТО. 18-й пакет санкций ЕС против России? Пошел уже пятый месяц, как Брюссель пытается его сформировать и запустить. Пока что все выглядит так, будто Будапешт не только успешно блокирует окончательное одобрение пакета, но еще по пути к подписанию выщелкивает из него наиболее важные санкционные меры.
«Мы должны давить на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно присоединился к переговорам о справедливом и длительном мире. Поэтому 18-й пакет санкций будет жестким, ощутимым», - пообещала Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Гааге, в котором она принимала участие совместно с генеральным секретарем НАТО, руководством ЕС и президентом Украины.
Что ж, уже анонсировано подписание этого санкционного пакета 26-27 июня, ждать осталось совсем чуть. Пока что намерения установить дополнительные ограничения против банков, российских компаний, а также против российского теневого флота выглядят уж слишком хорошо, чтобы быть реализованными. Раньше до действительно жестких мер в этом направлении Брюссель не доходил.
Что остается президенту Украины Владимиру Зеленскому? Играть на опережение: он призывал десять дней назад на саммите G7 в Канаде, чтобы для российской нефти установили ценовой потолок в 45 долларов за баррель. Теперь Зеленский призывает этот лимит установить на уровне 30 долларов.
Он обосновывает свое предложение тем, что только так можно добиться завершения войны в Украине и лишения России способности атаковать любые другие государства. В своем обращении к парламенту Нидерландов во время саммита НАТО он заявил, что помимо более жесткого ценового потолка для российской нефти, необходима «…максимальная изоляция России. Это означает политическую изоляцию, санкции любых видов и прерывание любого сотрудничества, которое помогает им выживать и продолжать войну…».
Почему Зеленский резко ужесточил свои предложения по поводу санкций против российской нефти? Возможно, причиной тому недолгий взлет мировых цен на нефть в середине июня, который случился из-за резкого обострения на Ближнем Востоке. К середине текущей недели котировки уже вернулись на докризисный уровень. Но в Киеве прекрасно знают: каждый дополнительный доллар в цене барреля российской нефти - это тысячи ракет и десятки тысяч дронов против украинских городов.