Киев пытается разбудить НАТО, а Путин видит окно возможностей. Обзор событий в Украине

Ровно за день до старта саммита Альянса в Гааге, 23 июня, в одной из самых влиятельных немецких газет - Die Welt - появилось интервью с экс-главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром (Нидерланды). Он покинул этот пост лишь в январе нынешнего года: подобные персоны обычно высказывают вполне официальную точку зрения, но их невозможно упрекнуть в излишней осторожности или напротив - в излишней бесшабашности.

Роб Бауэр. Фото: Virginia Mayo

Фраза Бауэра о том, что НАТО не вступится немедленно в случае атаки РФ на одного из членов НАТО тут же была широко растиражирована в СМИ и соцсетях. «Если это относительно небольшая атака и общая территориальная целостность Эстонии не находится под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны взвесить, хотим мы начать войну или нет. Так называемая гибридная война не менее вредна, чем война [реальная]», - ответил адмирал в ответ на вопрос о том, начнет ли Альянс немедленный ответ в случае, если российский диктатор Владимир Путин решит проверить его решимость, напав на эстонскую деревню.

Вопрос этот не был случаен - и потому, что «проблема 5-й статьи» не уходит с газетных полос и веб-страниц, и потому, что страны Балтии находятся в зоне наибольшего риска со стороны российской военной угрозы.