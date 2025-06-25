Глава «Ростеха»: в Россию пришли тяжелые времена, и конца им не видно

Из-за войны против Украины для России начались сложнейшие в истории человечества времена, которым не видно конца. Об этом в авторской колонке для российского издания РБК написал Сергей Чемезов, глава государственной корпорации «Ростех», которая является главным поставщиком оружия и техники для российской армии, сообщает портал UNIAN.
«Быть оптимистом в таких реалиях трудно. Но этот шторм придется пройти уверенно, с четким пониманием курса. И мы просто обязаны выйти из него победителями», - написал он.
По словам Чемезова, сегодня Россия ведет борьбу за будущее, в которой российским властям не ко времени фантазировать, что нас ждет за горизонтом. Глава «Ростеха» выразил уверенность, что Россия должна сделать ставку на импортозамещение и технологический суверенитет.
Чемезов не верит в способность России догнать и перегнать Запад в тех сферах, где Россия отстает. Он сослался на то, что для этого потребуются десятилетия и триллионы долларов инвестиций. Вместо этой погони глава «Ростеха» предлагает заняться подрывными инновациями, которые смогут сорвать с России ярлык страны-бензоколонки. В частности, Чемезов предлагает развивать технологии искусственного интеллекта и квантовые технологии.
Вместе с тем чиновник считает необходимым продвигать базовые ценности патриотизма, служения родине, солидарности и справедливости.