Глава «Ростеха»: в Россию пришли тяжелые времена, и конца им не видно

«Быть оптимистом в таких реалиях трудно. Но этот шторм придется пройти уверенно, с четким пониманием курса. И мы просто обязаны выйти из него победителями», - написал он.

По словам Чемезова, сегодня Россия ведет борьбу за будущее, в которой российским властям не ко времени фантазировать, что нас ждет за горизонтом. Глава «Ростеха» выразил уверенность, что Россия должна сделать ставку на импортозамещение и технологический суверенитет.

Чемезов не верит в способность России догнать и перегнать Запад в тех сферах, где Россия отстает. Он сослался на то, что для этого потребуются десятилетия и триллионы долларов инвестиций. Вместо этой погони глава «Ростеха» предлагает заняться подрывными инновациями, которые смогут сорвать с России ярлык страны-бензоколонки. В частности, Чемезов предлагает развивать технологии искусственного интеллекта и квантовые технологии.