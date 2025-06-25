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Раннула и «Легия» помогли установить рекорд в Польше

Хейко Раннула празднует с командой победу.

Как оказалось, Польша является не только страной футбола. Решающий баскетбольный финал между варшавской «Легией» под руководством Хейко Раннулы и «Старты» из Люблина привлек рекордное количество зрителей.

Седьмую встречу официально транслировал канал Polsat Sport 1. По данным Sportmarketing.pl, в среднем за игрой следили 127 тысяч зрителей, а в пиковый момент – даже 200 тысяч человек. Если учесть и пиратские трансляции, это число было бы значительно выше.

Прогресс оказался впечатляющим. Портал SuperBasket пишет, что еще два года назад, по официальным данным, матчи высшей лиги Польши смотрели в среднем 19 400 человек.

Самым популярным финалом последних сезонов до сих пор считался весенний матч 2022 года. Тогда за противостоянием «Кинга» из Щецина и «Слёнска» из Вроцлава в среднем следили 78 тысяч зрителей.

Стоит напомнить, что возглавляемая Раннулой «Легия» завоевала чемпионский титул Польши впервые за пятьдесят шесть лет. Успех столичного клуба, вероятно, привлечет к баскетболу еще больше болельщиков. Некоторые смелые энтузиасты даже говорят, что баскетболисты Варшавы наконец вышли из тени футболистов.

Впрочем, решающие матчи польской волейбольной лиги на канале Polsat в лучшие моменты собирали более 300 тысяч зрителей. А интерес к футболу остается еще выше.

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