БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Билеты на праздник песни и танца распроданы, и это привлекает мошенников

«Мошенничество с билетами идет рука об руку с крупными мероприятиями и концертами. Поскольку лето насыщено интересными событиями, количество мошенничеств возрастает. Однако, покупая билеты на вторичном рынке, вы должны быть бдительны круглый год, так как недавно появилась новая афера с продажей поддельных театральных билетов», - говорит Кийк.

Мошенники используют несколько схем

В качестве примера эксперт приводит поддельные аккаунты, которые продают вроде бы действительные билеты, но когда покупатель приезжает к воротам мероприятия в красивом наряде, он обнаруживает, что проданный ему билет поддельный, а штрих-код или QR-код не работает. Есть и такие мошенничества, когда билет подлинный, но один и тот же билет продаётся десяти разным людям. Один и тот же билет с одним и тем же штрих-кодом мошенник продаёт как можно большему числу людей, и только самый быстрый из них попадёт на мероприятие.

Покупка билетов на вторичном рынке всегда сопряжена с риском. Хотя мошенничество нельзя исключить, Кийк говорит, что риск можно снизить. «Перед покупкой всегда проверяйте информацию о продавце. Проверьте, когда был создан аккаунт, какими сообщениями он делится и не появляется ли фотография профиля в других местах через Google Reverse Image Search. Кроме того, вы всегда можете задать продавцу дополнительные вопросы, например, почему продается билет, когда и где он был куплен», - советует эксперт.