БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Билеты на праздник песни и танца распроданы, и это привлекает мошенников

В этом году праздник песни и танца Iseoma пользуется огромным успехом у жителей Эстонии, и почти все билеты были распроданы досрочно. Однако вместе с высоким спросом растет и риск стать жертвой билетных мошенников на вторичном рынке в социальных сетях. По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, речь идет о быстро растущей проблеме, особенно в преддверии крупных летних мероприятий.
«Мошенничество с билетами идет рука об руку с крупными мероприятиями и концертами. Поскольку лето насыщено интересными событиями, количество мошенничеств возрастает. Однако, покупая билеты на вторичном рынке, вы должны быть бдительны круглый год, так как недавно появилась новая афера с продажей поддельных театральных билетов», - говорит Кийк.
Мошенники используют несколько схем
В качестве примера эксперт приводит поддельные аккаунты, которые продают вроде бы действительные билеты, но когда покупатель приезжает к воротам мероприятия в красивом наряде, он обнаруживает, что проданный ему билет поддельный, а штрих-код или QR-код не работает. Есть и такие мошенничества, когда билет подлинный, но один и тот же билет продаётся десяти разным людям. Один и тот же билет с одним и тем же штрих-кодом мошенник продаёт как можно большему числу людей, и только самый быстрый из них попадёт на мероприятие.
Покупка билетов на вторичном рынке всегда сопряжена с риском. Хотя мошенничество нельзя исключить, Кийк говорит, что риск можно снизить. «Перед покупкой всегда проверяйте информацию о продавце. Проверьте, когда был создан аккаунт, какими сообщениями он делится и не появляется ли фотография профиля в других местах через Google Reverse Image Search. Кроме того, вы всегда можете задать продавцу дополнительные вопросы, например, почему продается билет, когда и где он был куплен», - советует эксперт.
Важно помнить, что самым безопасным способом покупки билетов по-прежнему остаётся покупка через официальные каналы. Каждый человек должен сам оценивать свою терпимость к риску, а при торговле на вторичном рынке даже самый осторожный покупатель не может быть на сто процентов уверен, что его не обманут. Поэтому эксперт рекомендует быть бдительными в отношении билетов, предлагаемых в социальных сетях, и если цена кажется слишком хорошей, то, скорее всего, вы имеете дело с мошенничеством.