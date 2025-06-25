Эстонские лучники привезли со сложнейших соревнований множество медалей

С 20 по 22 июня 2025 года в латвийском Сунтажи состоялся Открытый чемпионат Балтии по стрельбе из лука. Переменчивая погода сделала соревнования напряженными и полными испытаний.
Эстонию представляли 14 спортсменов, которым удалось добиться выдающихся результатов как в личном, так и в командном зачете.
Командные медали:
Блочный лук, мужчины, 3-е место
Ярко Мярс (Tartu valla Spordiklubi), Тайво Ковалевски и Грегор Орехов (Vibuklubi Saarde)
Олимпийский лук, смешанная пара, 2-е место
Прийт Танвел (Tallinna Vibukool) и Трийну Лилиенталь («Ярваканди Ильвес»)
Олимпийский лук, женская команда, 1-е место
Трийну Лилиенталь («Ярваканди Ильвес»), Светлана Татарлы (Tallinna Vibukool) и Эмма Каск (Tartu valla Spordiklubi)
Индивидуальные медали:
Традиционный лук, женщины, 2-е место: Кади Коорт (Tallinna Vibukool)
Блочный лук, 2-е место : Грегор Орехов (Vibuklubi Saarde)
Олимпийский лук, женщины: 1-е место – Трийну Лилиенталь («Ярваканди Ильвес») , 2-е место – Светлана Татарлы (Tallinna Vibukool).