Skip to footer
Чт, 26.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Эстонские лучники привезли со сложнейших соревнований множество медалей

Женская команда по спортивному луку.

С 20 по 22 июня 2025 года в латвийском Сунтажи состоялся Открытый чемпионат Балтии по стрельбе из лука. Переменчивая погода сделала соревнования напряженными и полными испытаний.

Эстонию представляли 14 спортсменов, которым удалось добиться выдающихся результатов как в личном, так и в командном зачете.

Командные медали:

Блочный лук, мужчины, 3-е место

Ярко Мярс (Tartu valla Spordiklubi), Тайво Ковалевски и Грегор Орехов (Vibuklubi Saarde)

Олимпийский лук, смешанная пара, 2-е место

Прийт Танвел (Tallinna Vibukool) и Трийну Лилиенталь («Ярваканди Ильвес»)

Олимпийский лук, женская команда, 1-е место

Трийну Лилиенталь («Ярваканди Ильвес»), Светлана Татарлы (Tallinna Vibukool) и Эмма Каск (Tartu valla Spordiklubi)

Индивидуальные медали:

Традиционный лук, женщины, 2-е место: Кади Коорт (Tallinna Vibukool)

Блочный лук, 2-е место : Грегор Орехов (Vibuklubi Saarde)

Олимпийский лук, женщины: 1-е место – Трийну Лилиенталь («Ярваканди Ильвес») , 2-е место – Светлана Татарлы (Tallinna Vibukool).

Комментарии

Ключевые слова

Наверх