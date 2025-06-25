Названы причины резкого падения цен на электроэнергию в Эстонии

В последние несколько дней средняя биржевая цена на электроэнергию в Эстонии находится на непривычно низкой отметке, сообщает Rus.ERR.
Ключевым фактором, повлиявшим на падение цен, стало досрочное завершение ремонта морского кабеля Estlink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии. Работы, организованные финским оператором Fingrid, завершились быстрее запланированного, что позволило оперативно восстановить снабжение между странами.
Дополнительное влияние на снижение цен также оказали государственные праздники в связи, с которыми неделя частично является нерабочей.
Кроме того, дополнительную стабильность на рынке обеспечило активное производство энергии из возобновляемых источников, что также повлияло на баланс спроса и предложения.