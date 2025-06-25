Названы причины резкого падения цен на электроэнергию в Эстонии

Ключевым фактором, повлиявшим на падение цен, стало досрочное завершение ремонта морского кабеля Estlink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии. Работы, организованные финским оператором Fingrid, завершились быстрее запланированного, что позволило оперативно восстановить снабжение между странами.

Дополнительное влияние на снижение цен также оказали государственные праздники в связи, с которыми неделя частично является нерабочей.