Оптимизм жителей Эстонии впечатляет американскую молодежь

Демонстрация работы нашего э-государства в Музее оккупаций и свободы Vabamu для молодых людей эстонского происхождения и эстофилов из-за рубежа была лишь частью более широкой программы знакомства с Эстонией.
Министерство иностранных дел Эстонии с 2022 года предоставляет молодежи эстонского происхождения возможность проходить стажировки в стране, а Vabamu с 2016 года участвует в Балтийской программе Стэнфордского университета (США), в рамках которой в Эстонию приезжают молодые американцы, интересующиеся страной.