Оптимизм жителей Эстонии впечатляет американскую молодежь

Министерство иностранных дел Эстонии с 2022 года предоставляет молодежи эстонского происхождения возможность проходить стажировки в стране, а Vabamu с 2016 года участвует в Балтийской программе Стэнфордского университета (США), в рамках которой в Эстонию приезжают молодые американцы, интересующиеся страной.

Карл Оскар Сёдерлунд уехал с семьей из Эстонии в Техас в девятилетнем возрасте. Сейчас он изучает историю в американском университете и продолжает интересоваться Эстонией. По его словам, больше всего американцев впечатляют цифровые решения Эстонии, о которых он получил отличное представление в Vabamu. До этого в МИД молодым людям рассказывали о безопасности, а также они сыграли в игру о Европе.