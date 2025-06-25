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Оптимизм жителей Эстонии впечатляет американскую молодежь

Перевод: Сергей Светлов
Молодежь эстонского происхождения и эстофилов из-за рубежа на информационном часу в Vabamu.

Демонстрация работы нашего э-государства в Музее оккупаций и свободы Vabamu для молодых людей эстонского происхождения и эстофилов из-за рубежа была лишь частью более широкой программы знакомства с Эстонией.

Министерство иностранных дел Эстонии с 2022 года предоставляет молодежи эстонского происхождения возможность проходить стажировки в стране, а Vabamu с 2016 года участвует в Балтийской программе Стэнфордского университета (США), в рамках которой в Эстонию приезжают молодые американцы, интересующиеся страной.

Карл Оскар Сёдерлунд уехал с семьей из Эстонии в Техас в девятилетнем возрасте. Сейчас он изучает историю в американском университете и продолжает интересоваться Эстонией. По его словам, больше всего американцев впечатляют цифровые решения Эстонии, о которых он получил отличное представление в Vabamu. До этого в МИД молодым людям рассказывали о безопасности, а также они сыграли в игру о Европе.

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