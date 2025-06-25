«Мы полностью поддерживаем руководство театра в их начинаниях - как в вопросе смены названия, так и в планах на будущее. У театра есть четкое стремление быть равноправным участником театральной жизни Эстонии и неотъемлемой частью эстонского культурного пространства, а также открыть свои двери более широкой публике, а не только русскоязычным зрителям», - отметила Хейди Пурга.