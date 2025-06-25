Skip to footer
Чт, 26.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Министр культуры поддержала смену названия Русского театра (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Русский театр.

Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) поддержала переименование Русского театра, который 10 июня представил свое новое название - Театр Сюдалинна, пишет Rus.ERR.

Об этом министр сообщила в своем письменном ответе на запрос оппозиционного депутата Рийгикогу, в прошлом члена совета Русского театра Вадима Белобровцева (Центристская партия).

«Мы полностью поддерживаем руководство театра в их начинаниях - как в вопросе смены названия, так и в планах на будущее. У театра есть четкое стремление быть равноправным участником театральной жизни Эстонии и неотъемлемой частью эстонского культурного пространства, а также открыть свои двери более широкой публике, а не только русскоязычным зрителям», - отметила Хейди Пурга.

Министр также подтвердила, что размер государственной поддержки Русскому театру будет снижен.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх