Верховный представитель ЕС в эксклюзивном интервью DW рассказала об ожиданиях от саммита НАТО в Гааге и шагах Евросоюза по наращиванию производства вооружений.
Для Европы Украина остается главным приоритетом. Об этом во вторник, 24 июня, в эксклюзивном интервью DW заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Гааге, где проходит саммит НАТО.
«Для Европы Украина - наш главный приоритет. И поэтому мы обязуемся помогать Украине. Мы намерены оказывать большее давление на Россию, чтобы они (власти РФ - прим. ред.) тоже захотели мира», - отметила глава европейской дипломатии.
По ее словам, единственный способ добиться устойчивого прекращения огня в Украине - помочь Киеву защитить себя, а также оказывать давление на РФ.
Поддержка Украины на пути в ЕС
Каллас напомнила, что 26-27 июня состоится саммите Евросоюза. Как отмечала ранее «Европейская правда», на нем лидеры государств и правительств стран Европейского cоюза планируют утвердить документ с сильным посланием о прогрессе Украины на пути ко вступлению в ЕС.
«Мы должны двигаться по пути расширения, потому что это надежда для украинского народа. Мы должны показать, что Европа - это их семья», - в свою очередь указала верховный представитель Евросоюза.
Наращивание оборонных трат
Как отмечало агентство dpa 22 июня, в итоговом документе саммита НАТО, который должен быть официально принят 25 июня, должна быть зафиксирована принципиальная готовность стран - членов НАТО тратить 3,5% ВВП на оборонные нужды. Еще 1,5% ВВП планируется инвестировать в борьбу с терроризмом и в развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях, например - в мосты, способные выдержать танки, железнодорожные пути и порты.
«Союзники, по-видимому, едины (на этот счет - прим. ред.). Я думаю, что все понимают, что нужно делать больше для обороны, потому что мы живем в очень неспокойные времена», - подчеркнула Каллас.
Ускорение темпов производства вооружений
Верховный представитель ЕС также отметила, что европейские союзники уже многое сделали для наращивания производства оружия.
«Во-первых, мы предоставили финансовые ресурсы, а также изменили правила, чтобы государства-члены могли использовать этот рычаг финансирования для вложения большего количества денег в оборону», - уточнила собеседница DW.
По ее словам, Брюссель также работает над правилами закупок и регуляторными нормами, стараясь сделать их более простыми, снизить затраты, а также сократить сроки.
Наконец, Евросоюз взаимодействует с оборонной промышленностью Украины. «Они (украинские производители - прим. ред.) - очень инновационны. И, знаете, мы можем многому у них научиться. В частности, когда речь идет об экономичности», - добавила она.
Каллас констатировала, что Брюссель пошлет Киеву четкий сигнал, что страны-члены смогут оказать Украине большую помощь, если будут больше инвестировать в оборону.
Рютте: НАТО готовит «квантовый скачок» в вопросе о военных расходах
Саммит НАТО проходит 24 и 25 июня в Гааге. В итоговом документе будет пара упоминаний об угрозе со стороны России, ранее рассказали DW источники в НАТО, но не предусматривается никаких новых жестких формулировок, учитывая продолжающиеся попытки США усадить Киев и Москву за стол переговоров.
За день до начала саммита генсек НАТО Марк Рютте назвал «квантовым скачком» его новую цель по военным расходам. Тот факт, что в будущем на оборону будет тратиться 5% ВВП, является амбициозным, историческим и фундаментальным для обеспечения нашего будущего, подчеркнул Рютте 23 июня в Гааге.