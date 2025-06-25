«Союзники, по-видимому, едины (на этот счет - прим. ред.). Я думаю, что все понимают, что нужно делать больше для обороны, потому что мы живем в очень неспокойные времена», - подчеркнула Каллас.

Ускорение темпов производства вооружений

Верховный представитель ЕС также отметила, что европейские союзники уже многое сделали для наращивания производства оружия.

«Во-первых, мы предоставили финансовые ресурсы, а также изменили правила, чтобы государства-члены могли использовать этот рычаг финансирования для вложения большего количества денег в оборону», - уточнила собеседница DW.

По ее словам, Брюссель также работает над правилами закупок и регуляторными нормами, стараясь сделать их более простыми, снизить затраты, а также сократить сроки.

Наконец, Евросоюз взаимодействует с оборонной промышленностью Украины. «Они (украинские производители - прим. ред.) - очень инновационны. И, знаете, мы можем многому у них научиться. В частности, когда речь идет об экономичности», - добавила она.

Каллас констатировала, что Брюссель пошлет Киеву четкий сигнал, что страны-члены смогут оказать Украине большую помощь, если будут больше инвестировать в оборону.

Рютте: НАТО готовит «квантовый скачок» в вопросе о военных расходах

Саммит НАТО проходит 24 и 25 июня в Гааге. В итоговом документе будет пара упоминаний об угрозе со стороны России, ранее рассказали DW источники в НАТО, но не предусматривается никаких новых жестких формулировок, учитывая продолжающиеся попытки США усадить Киев и Москву за стол переговоров.