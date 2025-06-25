ГАЛЕРЕЯ Прохладная погода сделала пионы особенно пышными

В этом году цветение пионов более обильное и пышное благодаря прохладной погоде и обилию дождей. «Холодная и влажная весна, а также сохраняющийся холод в июне задержали цветение пионов на целую неделю, и в то же время пионы дольше сохраняются свежими», - прокомментировал главный садовник питомника Сааремаа Марко Тоомере.