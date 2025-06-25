ГАЛЕРЕЯ Прохладная погода сделала пионы особенно пышными

Праздник пионов на Сааремаа достиг своего пика, а питомник наполнился восхитительным ароматом - ведь в конце июня зацветают поздние белые и розовые сорта пионов, обладающие особенно сильным ароматом.
В этом году цветение пионов более обильное и пышное благодаря прохладной погоде и обилию дождей. «Холодная и влажная весна, а также сохраняющийся холод в июне задержали цветение пионов на целую неделю, и в то же время пионы дольше сохраняются свежими», - прокомментировал главный садовник питомника Сааремаа Марко Тоомере.
Раз в год в саду срезочных пионов Saaremaa Peony Gardens проводится романтическое мероприятие - Фестиваль пионов Сааремаа. На сегодняшний день в срезочном питомнике Сааремаа растет более 6500 пионов и 54 различных сорта.
В конце июня также будут объявлены обладатель золотой медали Фестиваля пионов Сааремаа 2025 года и Пион года Эстонии 2026.