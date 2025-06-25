Информационный телефон полиции будет ликвидирован

Уже некоторое время справочную информацию по вопросам, связанным с документами и другими полицейскими услугами, можно получить по государственному информационному номеру 1247. Начиная с июля, старый номер полиции 612 3000 будет окончательно закрыт.
Капитан полиции Трийн Тынсмяэ из бюро управления информацией Департамента полиции и погранохраны (PPA) объяснила, что все звонки на номер 612 3000 уже несколько лет автоматически перенаправляются на государственный инфотелефон 1247.
«Людям проще запомнить один номер, по которому можно получить информацию как о полиции, так и о других государственных услугах. Мы видим, что сегодня люди привыкли звонить на 1247, и отдельный информационный номер полиции больше не нужен. Поэтому с 1 июля номер 612 3000 будет окончательно закрыт», - сказала Тынсмяэ.
По номеру 1247 можно круглосуточно получить информацию и консультацию на эстонском, русском и английском языках в ситуациях, когда нет угрозы жизни, здоровью или имуществу. Например, можно узнать, как подать заявление на документы и разрешения, получить информацию об услугах и кампаниях PPA, о мошеннических письмах и звонках, о местоположении и графике работы отделений PPA, а также об электронных билетах и пересечении сухопутной границы.