Информационный телефон полиции будет ликвидирован

Капитан полиции Трийн Тынсмяэ из бюро управления информацией Департамента полиции и погранохраны (PPA) объяснила, что все звонки на номер 612 3000 уже несколько лет автоматически перенаправляются на государственный инфотелефон 1247.

«Людям проще запомнить один номер, по которому можно получить информацию как о полиции, так и о других государственных услугах. Мы видим, что сегодня люди привыкли звонить на 1247, и отдельный информационный номер полиции больше не нужен. Поэтому с 1 июля номер 612 3000 будет окончательно закрыт», - сказала Тынсмяэ.