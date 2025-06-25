Ушел из жизни знаменитый болельщик Норберт Штарке

Остаться незамеченным на трибуне было почти невозможно. У немца с длинной и густой светлой бородой на голове была яркая шапка, украшенная сотнями значков. Он стал иконой биатлона еще в конце прошлого века, но после тридцати лет на трибунах этапов Кубка мира его жизненный путь завершился. Он умер в пятницу в результате почечной недостаточности.

Штарке впервые посетил соревнования по биатлону в 1992 году в Оберхофе. Сначала это было простое любопытство, но спустя некоторое время увлечение быстро стало делом всей его жизни, – написал в некрологе хорошо знакомый и эстонцам лыжный комментатор Шьелль-Эрик Кристианcен.

«Десять раз Штарке удалось посетить все этапы Кубка мира за один сезон. Достижение, которым могут гордиться немногие», – написал Кристианcен.

Он был известен не только своим постоянным присутствием на соревнованиях. Головной убор Штарке – цилиндр в карнавальном стиле, украшенный сотнями значков, весил почти два с половиной килограмма. Этот цилиндр стал его визитной карточкой. Чтобы сохранить форму, головному убору требовалось дополнительное укрепление.