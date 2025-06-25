Исследование: какой уровень дохода люди считают достойным для жизни?

Разрыв между ожиданиями и реальностью влияет на способность людей справляться с повседневными расходами, откладывать средства и чувствовать уверенность в будущем.

Около половины соискателей работы способны покрывать своей основной зарплатой все ежемесячные расходы - такие как жилье, питание и транспорт.

Однако для другой половины этих средств недостаточно. 34,2% работников не могут ничего откладывать от своей зарплаты, 24,4% делают это крайне редко, 45,2% чувствуют, что деньги заканчиваются еще до следующей зарплаты. Лишь 18% работников удается ежемесячно откладывать в среднем до ста евро.

В рамках опроса у работников спросили, какую сумму они считают достойной чистой зарплатой, которая позволила бы жить без финансового стресса.

Распределение ожиданий по размеру достойной зарплаты:

2000-2500 евро - 40,7%

1500-2000 евро - 28,6%

Более 2500 евро - 22,2%

1000-1500 евро - 7,5%

Менее 1000 евро - 1%

Также исследование показывает, что треть работников не имеет никаких остатков после покрытия ежемесячных расходов. Лишь немногие могут откладывать значительную часть дохода, тогда как у многих вообще нет возможности копить. Финансовое давление - повседневная реальность для значительной части трудоспособного населения.

«Если работа на полную ставку не обеспечивает достойную жизнь, значит, в системе что-то фундаментально не так», - сказал руководитель по связям с общественностью CV.ee Карл Одер.

«Люди не просят роскоши - они хотят уверенности: чтобы была еда на столе, оплачены счета и была надежда на будущее. Если работнику нужно трудиться на двух работах, чтобы выжить, работодатель должен сделать вдвое больше, чтобы это изменить. Иначе - неизбежны проблемы с удержанием и привлечением сотрудников», - отметил Одер.

Многим основной заработной платы не хватает на ежедневные расходы, поэтому они ищут возможности дополнительного заработка.