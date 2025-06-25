РАЙНЕР САКС Иран объявляет о победе, но его правительство теряет влияние и престиж

Через несколько часов после вступления в силу перемирия из Ирана в сторону Израиля была выпущена новая баллистическая ракета. По словам министра обороны Израиля, было принято решение нанести решающий ответный удар. В свою очередь, Иран официально заявил, что не запускал эту ракету.

Исходя из произошедшего, можно заключить, что Иран предложил США возможность проигнорировать этот инцидент. Вероятнее всего, рассчитывали на то, что президент США сосредоточится на сохранении достигнутого перемирия и начнет оказывать давление на Израиль, чтобы там отказались от ответной атаки. Хотя сначала в США появилась информация о поддержке ответного удара Израиля, вскоре было опубликовано новое заявление, где президент США обвинил в нарушении перемирия обе стороны - и Иран, и Израиль. Он также призвал Израиль остановить ответные действия, фактически приняв предложение Ирана.