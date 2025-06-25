РАЙНЕР САКС Иран объявляет о победе, но его правительство теряет влияние и престиж

Вчера утром при посредничестве США между Израилем и Ираном вступило в силу перемирие. США и Израиль согласились с тем, что в публичном информационном пространстве за атаками Ирана осталось последнее слово, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Через несколько часов после вступления в силу перемирия из Ирана в сторону Израиля была выпущена новая баллистическая ракета. По словам министра обороны Израиля, было принято решение нанести решающий ответный удар. В свою очередь, Иран официально заявил, что не запускал эту ракету.