МНЕНИЕ Как можно требовать выбора от тех, кто еще только растет?

Подростковый возраст - время стремительных перемен: мозг, тело и идентичность подростка все еще находятся в стадии формирования. Тем не менее в эстонской системе образования на плечи 15–16-летних ложатся судьбоносные решения: куда пойти учиться, что изучать, кем стать. Такие вопросы требуют зрелости, которой у человека в этом возрасте попросту нет, пишет консультант, опирающийся на личный опыт, Инна Сидорук.
Нейроученые подтверждают: отдел мозга, отвечающий за рациональное мышление и самоконтроль (префронтальная кора), окончательно созревает лишь к 22–25 годам. При этом зоны, связанные с эмоциями и поиском вознаграждения, уже очень активны в период полового созревания. Это значит, что подросток может понимать логику выбора, но в стрессовой ситуации действует скорее под влиянием эмоций. Исследования Гарварда и других научных центров показывают: хотя когнитивные способности подростков могут быть на уровне взрослых, их психосоциальная зрелость еще не сформирована.
В то же время в подростковом возрасте формируется и идентичность. По теории развития Эриксона, именно в этот период молодой человек ищет ответ на вопрос «кто я?», а вовсе не «кем стать?». Естественно, что интересы и цели быстро меняются, а желание примерять разные роли очень велико. В один момент профессия врача кажется идеальной, а в следующий уже хочется взять промежуточный год и отправиться познавать мир. Это часть нормального развития человека.
Если общество признает, что 15-летний недостаточно зрел, чтобы, например, получить водительские права или купить алкоголь, то почему мы ожидаем, что он способен принять определяющие его жизнь решения в области образования?
К сожалению, система образования не учитывает эту реальность развития. В Эстонии молодые люди уже в 15-16 лет должны делать выбор, который может повлиять на всю их учебную траекторию и будущее. Вступительные экзамены, места в гимназиях и конкуренция за сильные школы создают ситуацию, когда результаты одной весны могут определить самооценку подростка и его возможности на годы вперед.
Статистика говорит сама за себя. 65 % молодежи 15-19 лет называют учебу своим главным источником стресса. Более половины хотя бы раз в неделю задумываются о пропуске школы. Такое давление не поддерживает развитие: оно, наоборот, изматывает. Исследования Центра здорового образа жизни и Norstat показывают: многие подростки испытывают постоянную усталость, тревогу и напряжение. Для многих школа стала не местом увлекательного обучения, а источником страха и выгорания.
Если общество признает, что 15-летний недостаточно зрел, чтобы получить водительские права или купить алкоголь, то почему мы ожидаем от него судьбоносных образовательных решений? Наши ожидания порой противоречат тому, что наука говорит о развитии подростков. Молодым людям нужны возможности пробовать, ошибаться и находить свой путь, а не обязаловка выбрать правильное направление с первого раза.
Система образования должна двигаться в сторону, где экзамен не решает судьбу подростка, а карьерные пути не высечены на камне уже в 9-м классе. Нам нужно больше гибкости, профессионального ориентирования и поддержки, учитывающих развитие личности. Это означает, что каждый молодой человек мог бы расти в своем ритме, а не в ритме, заданном системой.
Подросткам не нужно больше давления - им нужна большая поддержка. Мы не можем ожидать, что тинейджер будет миниатюрным взрослым. Наша задача - не заставлять его в 16 лет предугадать свое будущее, а создать гибкие возможности для роста, обучения и развития. Так вырастают более сильные, уравновешенные и счастливые взрослые.
15-летний - это не маленький взрослый. Это большой ребенок, полный потенциала, идей и поисков. Нужно помочь ему вырасти, а не сломать его.