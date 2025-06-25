МНЕНИЕ Как можно требовать выбора от тех, кто еще только растет?

Статистика говорит сама за себя. 65 % молодежи 15-19 лет называют учебу своим главным источником стресса. Более половины хотя бы раз в неделю задумываются о пропуске школы. Такое давление не поддерживает развитие: оно, наоборот, изматывает. Исследования Центра здорового образа жизни и Norstat показывают: многие подростки испытывают постоянную усталость, тревогу и напряжение. Для многих школа стала не местом увлекательного обучения, а источником страха и выгорания.

Если общество признает, что 15-летний недостаточно зрел, чтобы получить водительские права или купить алкоголь, то почему мы ожидаем от него судьбоносных образовательных решений? Наши ожидания порой противоречат тому, что наука говорит о развитии подростков. Молодым людям нужны возможности пробовать, ошибаться и находить свой путь, а не обязаловка выбрать правильное направление с первого раза.

Система образования должна двигаться в сторону, где экзамен не решает судьбу подростка, а карьерные пути не высечены на камне уже в 9-м классе. Нам нужно больше гибкости, профессионального ориентирования и поддержки, учитывающих развитие личности. Это означает, что каждый молодой человек мог бы расти в своем ритме, а не в ритме, заданном системой.

Подросткам не нужно больше давления - им нужна большая поддержка. Мы не можем ожидать, что тинейджер будет миниатюрным взрослым. Наша задача - не заставлять его в 16 лет предугадать свое будущее, а создать гибкие возможности для роста, обучения и развития. Так вырастают более сильные, уравновешенные и счастливые взрослые.