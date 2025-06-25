WSJ: Европа считает свои порты уязвимыми перед Россией

Опасаясь полномасштабной войны с Россией, планировщики Европейского союза и НАТО сосредоточили внимание на европейских портах, считая их потенциальными узкими местами при необходимости переброски крупных воинских контингентов к восточной границе. Правительства помимо увеличения традиционных оборонных бюджетов также стремятся включить в эти статьи расходы на инфраструктуру и транспортные узлы.