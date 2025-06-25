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WSJ: Европа считает свои порты уязвимыми перед Россией

Перевод: Дмитрий Рая
Военная техника США выходит с грузового судна в порту Кавала (Греция) в ходе учений НАТО.

Президент Трамп потребовал от Европы увеличить оборонные расходы. Европейские страны отреагировали на этот призыв: они также расширили само понятие оборонных расходов.

Опасаясь полномасштабной войны с Россией, планировщики Европейского союза и НАТО сосредоточили внимание на европейских портах, считая их потенциальными узкими местами при необходимости переброски крупных воинских контингентов к восточной границе. Правительства помимо увеличения традиционных оборонных бюджетов также стремятся включить в эти статьи расходы на инфраструктуру и транспортные узлы.

Руководители крупнейших компаний морской отрасли опасаются, что переоборудование портов для нужд армии может подорвать их конкурентоспособность. В ответ лидеры ЕС пообещали им, что интересы безопасности будут сбалансированы с экономической выгодой.

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