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В Германии найден мертвым гражданин Эстонии: полиция подозревает убийство (2)

Перевод: Каролина Вертяева
Немецкая полиция и скорая помощь. Фото иллюстративное.

В понедельник утром недалеко от немецкого Ростока в квартире обнаружили мертвым 44-летнего человека из Эстонии, полиция рассматривает версию убийства.

Как сообщила изданию Nordkurier пресс-секретарь прокуратуры Ростока Мануэла Меркель, погибший - 44-летний гражданин Эстонии, работавший в Германии. Он проживал в курортном городе Рерик в квартире, которую арендодатель снял для сотрудников.

Тело обнаружили соседи по квартире, которые вызвали скорую помощь. Прибывший врач скорой смог лишь констатировать смерть.

На лице погибшего была обнаружена гематома, что вызвало подозрение о возможном физическом конфликте перед смертью. О наличии других признаков насилия в прокуратуре Ростока не уточнили, сославшись на интересы следствия.

По словам Меркель, у полиции и прокуратуры пока нет данных о возможных подозреваемых. В понедельник на месте происшествия работало множество экспертов, собирающих улики.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, которую, по сообщению прокуратуры Ростока, проведут в кратчайшие сроки.

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