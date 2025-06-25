В понедельник утром недалеко от немецкого Ростока в квартире обнаружили мертвым 44-летнего человека из Эстонии, полиция рассматривает версию убийства.
Как сообщила изданию Nordkurier пресс-секретарь прокуратуры Ростока Мануэла Меркель, погибший - 44-летний гражданин Эстонии, работавший в Германии. Он проживал в курортном городе Рерик в квартире, которую арендодатель снял для сотрудников.
Тело обнаружили соседи по квартире, которые вызвали скорую помощь. Прибывший врач скорой смог лишь констатировать смерть.
На лице погибшего была обнаружена гематома, что вызвало подозрение о возможном физическом конфликте перед смертью. О наличии других признаков насилия в прокуратуре Ростока не уточнили, сославшись на интересы следствия.
По словам Меркель, у полиции и прокуратуры пока нет данных о возможных подозреваемых. В понедельник на месте происшествия работало множество экспертов, собирающих улики.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, которую, по сообщению прокуратуры Ростока, проведут в кратчайшие сроки.