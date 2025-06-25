Анализ От Кантерa до сегодняшнего дня: невероятно, но самые медальные эстонские дисциплины оказались в числе аутсайдеров

В мужском метании диска и копья, где эстонские спортсмены неоднократно завоевывали медали на крупных чемпионатах, уровень результатов опустился настолько низко, что на командном чемпионате Европы в конце этой недели Эстонии предстоит выставить атлетов, чьи лучшие нынешние результаты составляют лишь 71 и 80 процентов от национального рекорда соответственно.
В метании диска на турнире Второй лиги Европы в словенском Мариборе Эстонию будет представлять Гевин Генро Паас. Его лучший результат этого сезона - 51,98 метра - уступает национальному рекорду Герда Кантера (73,38 метра) более чем на 21 метр и занимает лишь 54-е место во всесоюзном рейтинге Эстонии. Личный рекорд Пааса - 53,20 метра - был установлен четыре года назад.
В метании копья Эстонию будет представлять Куннар Эрих Вийсел, который в этом сезоне показал результат 72,19 метра. Он уступает национальному рекорду Магнуса Кирта (90,61 метра) более чем на 18 метров и занимает 36-е место во всесоюзном рейтинге. Личный рекорд Вийсела - 74,01 метра - также был установлен четыре года назад.
Уровень мужского метания копья в Эстонии сегодня характеризует тот факт, что спортсмен, занимающий второе место в национальном рейтинге сезона, даже не преодолел отметку в 70 метров. Вторым идет десятиборец Карел Тильга с результатом 69,59.
Именно в метании диска и копья, где в этом столетии медали на крупных турнирах выигрывали Кантер и Кирт, Александр Таммерт и Андрус Вярник, уровень нынешних эстонских сборников оказался самым низким, если сравнивать их лучшие результаты этого сезона в процентном соотношении с национальным рекордом.
Отошли на второй план
Среди эстонских легкоатлеток, которые выступят в Мариборе, самый скромный результат по сравнению с национальным рекордом показывает метательница диска Катарина Верст. Ее лучший результат нынешнего сезона, который одновременно является ее личным рекордом – 46,99 метра – составляет чуть больше 70 процентов от рекорда Эстонии, установленного Анне Хорина в 1986 году (66,42 метра). Хотя разница между этими результатами составляет почти девятнадцать с половиной метров, результат Верст дает ей 23-е место в истории лучших достижений Эстонии. Важно отметить, что Хорина в начале 1980-х годов переехала жить и тренироваться в Москву и в 1987 году выиграла чемпионат СССР с результатом 65,74 метра.
Среди участниц женской сборной второй по скромности результат принадлежит толкательнице ядра Лилиан Турбан. Ее личный рекорд этого сезона - 14,67 метра - составляет чуть более 81 процента от рекорда Эстонии, установленного Вероникой Мининой в 1980 году (18,03 метра). Тем не менее этот результат позволяет Турбан занять 20-е место в рейтинге страны. До сих пор ее основной дисциплиной был прыжок в высоту, где с результатом 1,87 метра она занимает девятое место в списке лучших эстонских спортсменок всех времен.
Если сравнить лучшие результаты этого сезона у легкоатлетов, которые будут представлять Эстонию в субботу и воскресенье, с национальными рекордами, становится ясно, что в наихудшем положении находятся именно метатели и толкатели. В мужском толкании ядра и метании молота и Андри Матров, и Адам Пол Келли обновили этой весной личные рекорды, но их результаты составляют менее 90 процентов от рекорда Эстонии. Показатель Матрова - 18,52 метра - уступает национальному рекорду Кристо Галета (20,76 метра) более чем на два метра, а результат родившегося в США Келли - 75,81 метра - проигрывает рекорду Эстонии, который когда-то входил в число лучших в мире и принадлежит Юри Тамму (84,40 метра), более чем на восемь с половиной метров.
В женских метательных дисциплинах ситуация по сравнению с национальными рекордами выглядит лучше, чем у мужчин, поскольку лучшие результаты этого года у метательницы молота Анны Марии Чех и метательницы копья Гедли Туги - 65,64 и 58,96 метра - составляют около 92 процентов от рекорда Эстонии. Их личные рекорды еще выше: у Чех - 69,85 метра, у Туги - 60,65 метра, что обеспечивает им соответственно второе и третье места в истории эстонской легкой атлетики. Лидируют на этих дистанциях Кати Оялоо с результатом 71,50 и Лийна Лаасма с результатом 63,65 метра.
Бегуны впереди, метатели и толкатели - далеко в хвосте
Сколько процентов составляет лучший результат этого сезона у легкоатлетов, которые будут представлять Эстонию на командном чемпионате Европы в Мариборе (Словения) в эти выходные, по сравнению с национальным рекордом. (Процент; лучший результат эстонского спортсмена в этом сезоне; в скобках - рекорд Эстонии.)Mehed
0,9% - Уку Ренек Кронбергс, 800 м - 1.46,84 (1.45,87)*
1,5% - Карл Эрик Назаров, 100 м - 10,33 (10,18)
2,9% - Денис Шалкаускас, 1500 м - 3.45,00 (3.38,59)
4,1% - Ханс-Кристиан Хаузенберг, длина - 7,77 (8,10)
4,5% - Хенри Сай, 200 м - 21,35 (20,43)
4,6% - Кейсo Педрикс, 110 м с/б - 14,25 (13,62)
5,8% - Эрвин Маркус Раудсепп, 400 м - 47,99 (45,35)
5,8% - Виктор Морозов, тройной - 16,35 (17,35)
6,1% - Роберт Компус, шест - 5,50 (5,86)
7,8% - Андреас Хантсон, высота - 2,12 (2,30)
8,3% - Таави Чернявски, 400 м с/б - 51,79 (47,82)
9,5% - Калев Хёльпус, 3000 м с/п - 9.16,94 (8.28,55)
10,2% - Адам Пол Келли, молот - 75,81 (84,40)
10,8% - Тийдрек Нурме, 5000 м - 14.43,46 (13.17,2)
10,8% - Андри Матров, ядро - 18,52 (20,76)
20,3% - Куннар Эрих Вийсел, копье - 72,19 (90,61)
29,2% - Гевин Генро Паас, диск - 51,98 (73,38)
*Результат Кронбергса 1.46,84 был показан в закрытом помещении. На открытом воздухе его лучший результат в этом сезоне - 1.50,08, что отстает от рекорда Эстонии на 4 процента.
Женщины
0% - Марлен Мюлла, шест - 4,57 (4,57)
1% - Анн марий Кийвикас, 200 м - 23,28 (23,05)
1,2% - Анн Марий Кивикас, 100 м - 11,49 (11,35)
1,4% - Креэте Верлин, 100 м с/б - 13,11 (12,93)
3,6% - Элизабет Пихела, высота - 1,89 (1,96)
4,4% - Мия Лизетт Меринго, 400 м с/б - 59,04 (56,56)
5,2% - Лисханна Ильвес, длина - 6,51 (6,87)
5,7% - Келли Неволихин, 800 м - 2.09,12 (2.02,1)
7% - Анете Рандма, 1500 м - 4.29,09 (4.11,44)
7,2% - Хеге-Лии Пиэльберг, 400 м - 55,65 (51,91)
7,3% - Дарья О’Коннел-Бронин, тройной - 13,37 (14,43)
7,4% - Гедли Туги, копье - 58,96 (63,65)
7,6% - Лаура Маасик, 3000 м с/п - 10.28,83 (9.44,20)
8,4% - Йоханна Ардель, 5000 м - 16.48,87 (15.30,84)*
8,2% - Анна Мария Чех, молот - 65,64 (71,50)
18,6% - Лилиан Турбан, ядро - 14,67 (18,03)
29,3% - Катарина Верст, диск - 46,99 (66,42)
У Йоханны Ардель в этом сезоне нет результата на дистанции 5000 метров. Здесь учтено ее лучшее время прошлого года.
Лучшие результаты спринтеров
Самый высокий уровень по сравнению с национальным рекордом среди представителей сборной Эстонии в Мариборе показывают женщины в прыжке с шестом: Марлен Мюлла в середине мая в США преодолела планку на высоте 4,57 метра, установив новый рекорд Эстонии.
Следом идут спринтерша Анн Марий Кивикас и барьеристка Креэте Верлин, чьи лучшие результаты этого сезона составляют немного более 101 процента от национального рекорда (см. таблицу). (При расчете процента за основу был взят рекорд Эстонии, поэтому в дисциплинах, где результат измеряется в метрах и сантиметрах, более слабый результат составляет менее 100 процентов, а в видах, где результат фиксируется в минутах и секундах, - превышает 100 процентов.)
Лидером мужской сборной по сравнению с национальным рекордом также является спринтер - Карл Эрик Назаров. Его лучший результат на дистанции 100 метров в этом сезоне - 10,33 - составляет 101,5 процента от принадлежащего ему же рекорда Эстонии. Два года назад в июне в Йыхви он пробежал эту дистанцию за 10,18.
На самом деле, лучше Назарова можно считать бегуна на 800 метров Уку Ренека Кронбергса. Его результат, показанный зимой в помещении, - 1.46,84 - составляет чуть меньше 101 процента от установленного Урметом Уусору национального рекорда на открытом воздухе (1.45,87). Однако в рейтингах результаты, показанные в помещении и на открытом стадионе, учитываются отдельно. На большом стадионе Кронбергс в этом сезоне показал время 1.50,08, что составляет 104 процента от рекорда Уусору.
На большинстве беговых дистанций у мужчин и женщин лучший результат представителей Эстонии в Мариборе в этом году составляет 104-108 процентов от национального рекорда.
Среди мужчин-бегунов с самым скромным результатом на старт выйдет Тийдрек Нурме, который в этом году пробежал 5000 метров за 14.43,46 - это составляет целых 111 процентов от национального рекорда Эстонии, установленного Энном Селиком полвека назад - 13.17,2. Впрочем, стоит учитывать, что осенью Нурме исполнится сорок лет, а полтора десятка лет назад он преодолел эту дистанцию с третьим результатом в истории Эстонии - 13.31,87.
Если не брать в расчет Марлеэн Мюлла, уровень прыжков у женщин и мужчин сейчас сопоставим с национальными рекордами - лучшие результаты составляют от 92 до 96 процентов от этих достижений.