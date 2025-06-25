Анализ От Кантерa до сегодняшнего дня: невероятно, но самые медальные эстонские дисциплины оказались в числе аутсайдеров

Среди участниц женской сборной второй по скромности результат принадлежит толкательнице ядра Лилиан Турбан. Ее личный рекорд этого сезона - 14,67 метра - составляет чуть более 81 процента от рекорда Эстонии, установленного Вероникой Мининой в 1980 году (18,03 метра). Тем не менее этот результат позволяет Турбан занять 20-е место в рейтинге страны. До сих пор ее основной дисциплиной был прыжок в высоту, где с результатом 1,87 метра она занимает девятое место в списке лучших эстонских спортсменок всех времен.

Андри Матров. Фото: Tõnis Tõnström/ekjl

Если сравнить лучшие результаты этого сезона у легкоатлетов, которые будут представлять Эстонию в субботу и воскресенье, с национальными рекордами, становится ясно, что в наихудшем положении находятся именно метатели и толкатели. В мужском толкании ядра и метании молота и Андри Матров, и Адам Пол Келли обновили этой весной личные рекорды, но их результаты составляют менее 90 процентов от рекорда Эстонии. Показатель Матрова - 18,52 метра - уступает национальному рекорду Кристо Галета (20,76 метра) более чем на два метра, а результат родившегося в США Келли - 75,81 метра - проигрывает рекорду Эстонии, который когда-то входил в число лучших в мире и принадлежит Юри Тамму (84,40 метра), более чем на восемь с половиной метров.