МИД Эстонии требует от России объяснений по поводу нарушения воздушной границы

Нарушение произошло вблизи острова Вайндлоо, где транспортный самолет Ил-76 Военно-воздушных сил Российской Федерации без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около четырех минут.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, это чрезвычайно серьезный и прискорбный инцидент, по которому Эстония ожидает объяснений от России.

На встрече представитель МИД также поднял вопрос о том, почему Россия не исполняет свои договорные обязательства и уже два квартала не выплачивает пенсии проживающим в Эстонии пенсионерам, получающим выплаты из России.