Райт Ратасепп первым из эстонцев финишировал на RAAM

«Это не просто велогонка - это история о смелости, стойкости и сердце, которое теперь бьётся в цветах Эстонии!» - поделилась эмоциями команда поддержки Райта после финиша. Они тоже провели последние 11 дней, сопровождая велосипедиста на автомобилях, обеспечивая ему безопасную и максимально быструю гонку. «Каждое движение было выверено, каждая пауза - рассчитана, каждая деталь - продумана. При этом оставалось место гибкости, спокойствию и установке “мы сделаем это” от старта до финиша!»

«Я устал!» - сказал Райт Ратасепп с широкой улыбкой, поднимаясь на пьедестал. По его словам, больше всего ему понравился участок в Долине монументов и езда по пустыне в жару - высокая температура ему подходит. Самым трудным оказалось преодоление высокогорных участков, где временами было трудно дышать, а также борьба с сильным боковым ветром в Канзасе, из-за которого долгое время приходилось ехать с наклоном.

Руководитель букмекерского портала FenixBet, поддержавшего участие Ратасеппа в RAAM, Прийт Паюмаа прокомментировал ситуацию с уверенностью: у команды не было ни малейших сомнений, что Райт справится с этим испытанием. Вопрос заключался только в том, за какое время. «Следить за его поездкой на протяжении этих 11 дней, наблюдать, как он преодолевал все трудности - это было мощное переживание для болельщиков, следивших за гонкой из дома. Мы хотели как спонсоры дать такую возможность и Райту, и его фанатам - и он оправдал ожидания на 110%», - отметил Паюмаа.

Победу в этом году одержал австрийский велогонщик Филипп Кайдер со временем 8 дней 23 часа и 11 минут. Вторым стал его соотечественник Лукас Кауфманн (9 дн. 14 ч. 00 мин.), третье место занял швейцарец Лионель Поджио (10 дн. 18 ч. 04 мин.).