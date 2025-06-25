Исследование: доступность жилья в Эстонии ухудшается из-за чрезмерно свободного рынка

Доступность жилья снижается по всей стране, поэтому рынок нуждается в более активном государственном вмешательстве.

В международной практике жилье считается доступным, если его покупка обходится семье менее чем в три годовых чистых дохода. Расходы на жилье (коммунальные счета, аренда или кредит) считаются посильными, если не превышают 40% дохода домохозяйства.

По мнению авторов исследования, чтобы общество стало сплоченным, а жизнь безопаснее и лучше, нужно начать с улучшения условий жизни людей с меньшими доходами.