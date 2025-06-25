Skip to footer
Чт, 26.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Российский шпион, арестованный в Аргентине, работал в Эстонии и Латвии (1)

Обновлено 25 июня 2025, 14:24
Супруги Андреашвили и Яковенко арестованы в Аргентине по подозрению в шпионаже в пользу РФ, июнь 2025 года.

Контрразведка Аргентины арестовала нескольких граждан РФ, которые занимались шпионажем в пользу России и продвижением интересов Кремля в Латинской Америке. Rus.Postimees узнал, что один из задержанных россиян ранее работал в Эстонии и Латвии. На момент посещения нашей страны он был сотрудником компании, напрямую связанной с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Спецслужбы Аргентины разоблачили российскую разведывательную сеть под названием «The Company», действовавшей с целью продвижения интересов Кремля в Латинской Америке. Об этом со ссылкой на аргентинскую контрразведку S.I.D.E. (Secretaria de Inteligencia), сообщает британская The Times.

Аргентинская контрразведка утверждает, что сеть пыталась манипулировать общественным мнением, распространять прокремлевскую дезинформацию и проникать в местные НПО и активистские сообщества. Сеть якобы связана с известной фабрикой троллей Евгения Пригожина, которая неоднократно участвовала в информационных операциях против США, ЕС и Украины.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх