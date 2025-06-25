Супруги Андреашвили и Яковенко арестованы в Аргентине по подозрению в шпионаже в пользу РФ, июнь 2025 года.

Контрразведка Аргентины арестовала нескольких граждан РФ, которые занимались шпионажем в пользу России и продвижением интересов Кремля в Латинской Америке. Rus.Postimees узнал, что один из задержанных россиян ранее работал в Эстонии и Латвии. На момент посещения нашей страны он был сотрудником компании, напрямую связанной с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.