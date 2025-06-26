ОТ ПОЛИТОЛОГА Какие профессиональные навыки важны для устойчивого развития Европы?

Что стоит изучать нашим детям, чтобы их навыки были востребованы через 10-20 лет? Заменит ли искусственный интеллект нашу работу и наши компетенции? Как узнать, какие именно навыки будут наиболее ценными? Эти вопросы рассматривает Олена Денисенко, аналитик Центра прикладных социальных исследований (CASS/RAKE).
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
По мере ускорения цифровой и зеленой трансформации европейская экономика сталкивается с парадоксом: несмотря на высокий уровень безработицы среди некоторых групп населения, все чаще звучат жалобы на нехватку квалифицированных специалистов.
Бизнесу нужны люди, способные работать с новыми технологиями, адаптироваться к изменениям и участвовать в создании инновационных решений. Однако именно таких людей зачастую не хватает. Это тормозит развитие экономики, ограничивает рост компаний и создает социальную нестабильность. Тема навыков находится в центре внимания европейской политики, поскольку именно от уровня компетенций населения зависит будущее занятости, инноваций и устойчивого развития.
Что такое дефицит и разрыв навыков?
Когда говорят о проблемах с навыками, чаще всего имеют в виду два явления: нехватку навыков (skills shortage) и разрыв в навыках (skills gap).
Нехватка навыков означает, что на рынке попросту нет достаточного количества людей с нужной квалификацией. Например, в сфере здравоохранения остро не хватает медсестер, а в строительстве - специалистов по энергоэффективным решениям.
Разрыв в навыках, напротив, возникает тогда, когда работники есть, но их знания и умения не соответствуют требованиям вакансий. Это характерно, например, для ИТ-сектора, где технологии быстро меняются, а у многих работников нет актуальных цифровых компетенций.
Существует и третья, менее очевидная, но не менее серьезная проблема - переизбыток квалифицированных специалистов в некоторых отраслях. За последние 10-15 лет определенные профессии стали особенно популярны среди абитуриентов, что привело к перенасыщению рынка.
Например, в таких сферах, как международные отношения, журналистика, психология или маркетинг, ежегодно выпускается больше специалистов, чем есть подходящих рабочих мест. Это приводит к ситуации, когда люди с высоким уровнем образования вынуждены соглашаться на работу, не требующую их квалификации, или вовсе менять профессиональное направление.
Обе проблемы - и нехватка, и избыток навыков встречаются во многих отраслях: от здравоохранения до зеленой энергетики, от образования до логистики. Они требуют разных решений, но в обоих случаях необходима система, позволяющая быстро реагировать на изменения и развивать нужные компетенции.
Текущая ситуация в Европе
Европа сталкивается с целым рядом факторов, которые усиливают дефицит и разрыв навыков. Один из главных - старение населения: все больше людей выходит на пенсию, а молодежи не хватает, чтобы их заменить.
Более того, молодежь все чаще не проявляет интереса к ряду профессий, которые традиционно занимались представители старших поколений, считая их устаревшими, тяжелыми или недостаточно престижными. Это касается, например, технических и рабочих специальностей - таких как сварщики, электрики, механики, работники сельского хозяйства или сферы ухода.
В результате возникает угрожающее сочетание: профессии исчезают не только из-за демографических изменений, но и потому, что просто некому их продолжать. Это создает риск потери критически важных секторов экономики, без которых невозможно обеспечить устойчивое развитие.
Одновременно с этим уровень участия взрослых в системах обучения остается низким, что затрудняет переквалификацию. Многие работники среднего и старшего возраста, которые могли бы еще долго оставаться активными и конкурентоспособными на рынке труда, не спешат обновлять свои знания или осваивать новые технологии.
Причины разные - от отсутствия мотивации и времени до страха перед переменами и неуверенности в своих силах. В результате они упускают шанс продолжить профессиональную деятельность, а рынок теряет опытных специалистов, которых вполне можно было бы адаптировать к новым требованиям.
Региональные различия в ЕС
Быстрые технологические и структурные изменения требуют постоянного обновления знаний и способности быстро осваивать новые компетенции. Однако далеко не все отрасли и регионы Европы справляются с этой задачей одинаково успешно - проблемы с навыками имеют ярко выраженную региональную специфику.
Восточная Европа сталкивается с хронической нехваткой технических специалистов, особенно в таких секторах, как инженерия, высокотехнологичное производство, строительство и уход за пожилыми. Причины многослойны:
- Во-первых, значительная часть квалифицированных работников уезжает работать в более экономически развитые страны ЕС, что приводит к «утечке мозгов».
- Во-вторых, образовательные системы не всегда успевают адаптироваться к изменениям на рынке труда, особенно в технических и прикладных дисциплинах.
- В-третьих, инфраструктура профессионального образования и система непрерывного обучения в ряде стран остаются недостаточно развитыми.
Северная Европа (например, Швеция, Дания, Финляндия) делает акцент на развитие soft skills, цифровой грамотности, лидерства и умения работать в мультидисциплинарных командах. Эти навыки активно интегрируются в школьное и университетское образование, а также в программы переквалификации. Тем не менее, даже в этих странах ощущается нехватка в узкоспециализированных сферах:
- В ИТ-секторе высокая конкуренция за специалистов в области кибербезопасности, data science, искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения.
- В сфере здравоохранения - острый дефицит медсестер, особенно в удаленных и сельских районах, несмотря на хорошо организованные системы обучения и профессионального роста.
Южная Европа, включая Италию, Испанию и Грецию, сталкивается с другой проблемой: высокий уровень безработицы среди молодежи, даже при наличии высшего образования. По данным Eurostat, молодежная безработица в этих странах стабильно превышает средний уровень по ЕС. Причины этого включают:
- Несоответствие между содержанием образования и требованиями рынка труда (например, отсутствие практических навыков);
- Слабые механизмы перехода от образования к занятости (мало стажировок, плохая профориентация);
- Институциональные и экономические барьеры, такие как нестабильные контракты, перегрузка госсектора, бюрократия и низкая мобильность рынка труда.
Таким образом, даже наличие образования или формальной квалификации не гарантирует трудоустройство, если навыки не соответствуют потребностям конкретной экономики. Это усугубляет как дефицит, так и разрыв навыков, и требует более гибких, ориентированных на будущее решений в области образования, профориентации и политики на рынке труда.
Эстонский контекст
В рамках проекта SkillsPULSE (Skills - Predicting, Understanding, and Locating Shortages in Europe) - исследовательской инициативы Horizon Europe, направленной на разработку новых подходов к анализу дефицита и несоответствия навыков в Европе, состоялся ключевой онлайн-семинар, посвященный анализу ситуации в Эстонии.
Обсуждение проходило в экспертной группе, в которую вошли представители Центрального союза работодателей Эстонии, Kutsekoda (разработчики OSKA), Министерства образования и науки, Кассы по безработице, Министерства экономики и коммуникаций, а также Тартуского университета. Все приведенные ниже наблюдения и выводы основаны на этой дискуссии, проведенной в рамках проекта SkillsPULSE.
В Эстонии проблема дефицита и несоответствия навыков стоит остро и признается как один из главных вызовов для национальной политики в области занятости и образования. С одной стороны, наблюдается нехватка квалифицированных кадров, особенно в технических отраслях, цифровой сфере и здравоохранении. С другой - довольно распространена ситуация переизбытка квалифицированных работников, чьи навыки не соответствуют реальным потребностям рынка.
Работодатели в Эстонии подчеркивают, что в условиях цифровизации и автоматизации процессов число работников в производственном секторе снижается, но при этом растут требования к их квалификации. Один специалист все чаще становится незаменимым, так как от него зависит работа сложного оборудования. При этом смена технологий требует постоянного обновления знаний. Возникает ситуация, когда заменить специалиста невозможно «человеком с улицы», а переобучение требует времени и ресурсов.
Особое внимание заслуживает явление переизбытка квалификации (overqualification), характерное для стран Восточной Европы. С переходом к рыночной экономике и появлением новых профессий оказалось, что многие обладатели высшего образования больше не востребованы в соответствии с полученными специальностями.
Таким образом, несмотря на формальный высокий уровень образования, значительное число работников оказывается занято в низкоквалифицированных отраслях, не соответствующих их профилю. Это не только снижает мотивацию, но и указывает на необходимость более гибкого подхода к профессиональному образованию и развитию карьеры.
Ситуация осложняется и внешними факторами. Представители работодателей отмечают, что из-за геополитической нестабильности снизился внешний спрос, что также влияет на занятость. Кроме того, в 2024 году впервые за долгое время не был исчерпан установленный квотами лимит на выдачу видов на жительство.
Эта квота ограничивает количество разрешений на временное проживание, выдаваемых для трудоустройства жителей третьих стран, и служит инструментом регулирования внешней трудовой миграции. Приток иностранных работников снизился, несмотря на устойчивый спрос на трудовую миграцию.
Нехватка рабочей силы усугубляется и старением населения, а также низкой мобильностью работников внутри страны.
Проблема также имеет ярко выраженное региональное измерение. Готовность принять работу во многом зависит от способности и желания людей перемещаться, а также от доступности транспортной и социальной инфраструктуры.
Отдельного внимания заслуживает ситуация в Ида-Вирумаа, где преобладает русскоязычное население. Этот регион отличается особой деловой культурой, отношением к труду и исторической структурой занятости, что делает его своеобразной «страной в стране». Здесь также наблюдаются иные модели профессиональной подготовки и восприятия рабочих стандартов.
Таким образом, политика в сфере занятости в Эстонии сталкивается с множеством вызовов: от структурных изменений в экономике и нехватки кадров до несоответствия между квалификацией и реальными запросами рынка труда. Для их решения необходим комплексный подход, включающий инвестиции в переобучение, гибкость в миграционной политике, развитие региональной инфраструктуры и учет культурных и мотивационных особенностей работников.
В Эстонии уже существует уникальная система OSKA - комплексный инструмент анализа потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах. Она сочетает статистику, опросы, экспертные интервью и выпускает прогнозы потребностей рынка по секторам и регионам.
На основе этого инструмента формируются предложения по развитию профессионального образования, прогнозируются будущие потребности в навыках, и предлагаются меры, направленные на снижение дефицитов навыков. Благодаря OSKA Эстония считается одним из лидеров в Европе по системному подходу к теме навыков и будущего труда.
Прогнозы и будущее рынка навыков
Сегодня способность точно измерять, каких навыков не хватает, и прогнозировать будущие дефициты становится жизненно важной задачей для Европы. Только понимая, в чем именно заключаются нехватки (в количестве людей с определенной квалификацией или в качестве их знаний), мы можем заранее подготовить образовательные системы, курсы переквалификации и инвестиции в кадры.
Переход к цифровой экономике, автоматизация и устойчивое развитие требуют не просто новых профессий, но и новых подходов к обучению. Согласно данным SkillsPULSE и других аналитических платформ, к 2030 году в Европе наиболее востребованными будут:
- цифровые навыки (от базовой цифровой грамотности до программирования и работы с ИИ);
- навыки устойчивого развития (в том числе в строительстве, энергетике, агросекторе);
- так называемые «мягкие» навыки (soft skills): адаптивность, креативность, коммуникация, работа в условиях неопределенности.
Некоторые профессии исчезнут, другие трансформируются. Например, рутинные офисные должности будут автоматизированы, но возрастет спрос на специалистов, умеющих управлять цифровыми системами и анализировать данные.
В мире, где перемены стали нормой, именно гибкость, обучение на протяжении всей жизни и системный подход к развитию навыков станут залогом устойчивого будущего для Европы.
Переход к экономике знаний требует не просто образования, а постоянного обновления компетенций. SkillsPULSE и подобные инициативы играют важную роль в формировании эффективной политики в этой области, помогая странам выявлять реальные потребности и строить мост между рынком труда и системой образования.