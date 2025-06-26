ОТ ПОЛИТОЛОГА Какие профессиональные навыки важны для устойчивого развития Европы?

В Эстонии проблема дефицита и несоответствия навыков стоит остро и признается как один из главных вызовов для национальной политики в области занятости и образования. С одной стороны, наблюдается нехватка квалифицированных кадров, особенно в технических отраслях, цифровой сфере и здравоохранении. С другой - довольно распространена ситуация переизбытка квалифицированных работников, чьи навыки не соответствуют реальным потребностям рынка.

Работодатели в Эстонии подчеркивают, что в условиях цифровизации и автоматизации процессов число работников в производственном секторе снижается, но при этом растут требования к их квалификации. Один специалист все чаще становится незаменимым, так как от него зависит работа сложного оборудования. При этом смена технологий требует постоянного обновления знаний. Возникает ситуация, когда заменить специалиста невозможно «человеком с улицы», а переобучение требует времени и ресурсов.

Особое внимание заслуживает явление переизбытка квалификации (overqualification), характерное для стран Восточной Европы. С переходом к рыночной экономике и появлением новых профессий оказалось, что многие обладатели высшего образования больше не востребованы в соответствии с полученными специальностями.

Таким образом, несмотря на формальный высокий уровень образования, значительное число работников оказывается занято в низкоквалифицированных отраслях, не соответствующих их профилю. Это не только снижает мотивацию, но и указывает на необходимость более гибкого подхода к профессиональному образованию и развитию карьеры.