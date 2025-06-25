Полиция задержала десятки пьяных водителей после празднования Иванова дня

Длинные праздничные выходные в уездах Тартумаа и Йыгевамаа сопровождались многочисленными дорожными происшествиями. Всего за эти дни в полицию поступило 39 сообщений о ДТП, два из которых имели тяжелые последствия. Также было выявлено много нетрезвых водителей.
В праздничные дни полиция работала в усиленном составе, чтобы обеспечить общественный порядок и контроль на дорогах.
Уже в пятницу движение в Южной Эстонии стало заметно оживленным, и полиция дежурила на крупных автомагистралях, стараясь поддерживать спокойную дорожную обстановку. Тем не менее, аварии происходили каждый день как в Йыгевамаа, так и в Тартумаа.
Одно из ДТП произошло в пятницу до полудня в волости Эльва, деревне Курелаане, где внедорожник Volvo, выехав с дороги Вирила-Имавере, врезался в ехавший по главной дороге Ford. В результате пострадали три человека: водитель Volvo и женщина с ребенком, находившиеся в Ford. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Вторая, более серьезная авария произошла в пятницу вечером в волости Пыльтсамаа, деревне Калме. Автомобиль Toyota CH-R, за рулем которого была 58-летняя женщина, предположительно из-за технической неисправности внезапно остановился на дороге. Следовавшая за ним 34-летний водитель за рулем Škoda Octavia попыталась избежать столкновения, выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим навстречу Volvo V70, которым управлял 77-летний человек. В больницу были доставлены 61-летний пассажир Volvo и 9-летняя девочка из Škoda.
По словам начальника патрульной службы Тартуской полиции Арго Арукасe, причиной многих происшествий стала невнимательность водителей: «Отвлеченность за рулем приводит к столкновениям, съездам с дороги и, в худших случаях, к травмам или трагедиям», - отметил он.
Во время праздников полицейские Тартуского участка провели около 5000 проверок на трезвость. Было выявлено 47 водителей, употребивших алкоголь, а также три человека с признаками наркотического опьянения. Половина нетрезвых водителей была задержана в районе фестиваля у озера Пюхаярве после окончания мероприятия.
Один из водителей попытался объехать контроль, поехав домой через лес, но даже там его поджидал патруль полиции. «Поразительно, что спустя годы люди все еще не усвоили: алкоголь и автомобиль несовместимы», - говорит Арукасe.
«Каждый год мы заранее предупреждаем: на Иванов день полиция работает в усиленном режиме. Всем известно, что с праздника у озера Пюхаярве невозможно уехать, не пройдя проверку на трезвость. Тем не менее находятся те, кто сознательно идет на риск и садится за руль пьяным».
Даже в среду, когда праздники уже завершились и люди возвращаются к повседневной жизни, полиция продолжает контролировать ситуацию на дорогах. Сегодня дежурные помощники полицейских следят за соблюдением скоростного режима в местах, о которых жители сами сообщили полиции.
Утром они работали в районе Супиллинн (Тарту), до полудня - в районе Аардла, а после обеда - на выездах из города и других участках, где, по словам местных, водители склонны превышать скорость.
Главная цель полиции - не наказание, а профилактика. «Сначала мы стараемся обойтись без штрафа: обсуждаем с водителем его поведение, возможные последствия и влияние на дорожную обстановку», - объясняет Арукасe. Однако за более серьезные нарушения водителю все же придется понести ответственность.