Полиция задержала десятки пьяных водителей после празднования Иванова дня

Во время праздников полицейские Тартуского участка провели около 5000 проверок на трезвость. Было выявлено 47 водителей, употребивших алкоголь, а также три человека с признаками наркотического опьянения. Половина нетрезвых водителей была задержана в районе фестиваля у озера Пюхаярве после окончания мероприятия.

Один из водителей попытался объехать контроль, поехав домой через лес, но даже там его поджидал патруль полиции. «Поразительно, что спустя годы люди все еще не усвоили: алкоголь и автомобиль несовместимы», - говорит Арукасe.

«Каждый год мы заранее предупреждаем: на Иванов день полиция работает в усиленном режиме. Всем известно, что с праздника у озера Пюхаярве невозможно уехать, не пройдя проверку на трезвость. Тем не менее находятся те, кто сознательно идет на риск и садится за руль пьяным».

Даже в среду, когда праздники уже завершились и люди возвращаются к повседневной жизни, полиция продолжает контролировать ситуацию на дорогах. Сегодня дежурные помощники полицейских следят за соблюдением скоростного режима в местах, о которых жители сами сообщили полиции.

Утром они работали в районе Супиллинн (Тарту), до полудня - в районе Аардла, а после обеда - на выездах из города и других участках, где, по словам местных, водители склонны превышать скорость.