Михал на саммите НАТО: Россия – самая серьезная угроза для альянса

«Мы живем в мире, который становится все опаснее. Россия не проявляет интереса к миру и продолжает убивать в Украине. Более того, вместе с Ираном, Китаем и Северной Кореей она стремится переписать нынешний порядок, основанный на правилах», – подчеркнул премьер-министр Эстонии.

По словам Михала, ответом НАТО должно стать укрепление собственной мощи.

«Наши противники уважают НАТО, потому что вместе мы сильны, но в сегодняшнем мире это требует от нас еще больших совместных усилий», – отметил он.

«Украинцы показали, что способны противостоять России. Мы должны их поддерживать в этом, а одновременно усиливать собственную обороноспособность и вкладываться в оборонную промышленность. Сегодня Россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько НАТО – за год», – сказал Михал.

Также Михал отдельно поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа за их вклад в безопасность нашего региона за счет размещения солдат в Эстонии.