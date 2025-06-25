Поселок, который все знали по бумажной фабрике: в Кохила уже хорошо жить, но Rail Baltic сделает жизнь там еще лучше

Вдоль улицы Теэстузе, ведущий от центра непосредственно к мызе, полностью обновили освещение и сделали пешеходные переходы приподнятыми, чтобы автомобиль притормаживал, заезжая на переход. Фонарные столбы выкрашены в черный цвет для контроля визуального шума. Черный цвет, на фоне многочисленных деревьев, меньше читается взглядом, чем серые столбы. Так человек подсознательно не так сильно отвлекается, наслаждаясь природой.

В Кохила есть приятный для прогулок лесопарк, ставший такой же визитной карточкой поселка, что и река, и местные власти позаботились о том, чтобы ночью он был освещен, а днем фонарные столбы не бросались бы в глаза.

Интересно, что местные кварталы с панельной жилой застройкой выходят своими дворами прямо в сторону лесопарка и получается так, что жителям этих домов даже не нужно куда-то далеко идти, чтобы очутиться в тихом сосновом лесу с хорошей пешеходной инфраструктурой.

Пример регулирования скорости движения автомобилей на улице Теэстузе. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Крупнейшая в Рапламаа гимназия

Новой застройки в Кохила немного, и вся она все еще на стадии строительства. Все-таки, наверное, сказывается расстояние до Таллинна, и в Кохила не так активно переезжают, как в те же Саку или Табасалу. Но начало положено, и постепенно в поселок переселяется все больше людей, а это значит, что здесь должна быть современная школа.