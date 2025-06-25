Поселок, который все знали по бумажной фабрике: в Кохила уже хорошо жить, но Rail Baltic сделает жизнь там еще лучше

Река Кейла является самой длинной рекой, впадающей в Финский залив. На ее берегах жизнь кипела еще со средних веков. Сейчас, слыша топоним «Кейла», мы обычно в первую очередь думаем о городе или водопаде, но это не значит, что на реке Кейла нет других мест, которые стоит посетить. Одно из них - поселок Кохила, выросший вокруг водяных мельниц, мыз и фабрик.
Свою историю поселок Кохила ведет с двух рыцарских мыз, построенных рядом, но независимо друг от друга. Старая мыза Койл была основана еще в XIII веке, куда более молодая, Тойс, появилась четырьмя столетиями позднее.
Конечно, все сохранившиеся постройки этих двух мызных комплексов к столь давней истории отношения не имеют, во многом потому, что их история связана напрямую с событиями, происходившими в 1905 году в столице Российской империи.
22 января перед Зимним дворцом произошел расстрел сотен мирных протестующих, получивший известность как Кровавое воскресенье. Оно запустило механизм начала первой революции в России и даже маленький Кохила не остался в стороне. Местные крестьяне, возмущенные тяжелой работой на помещиков, просто сожгли их усадьбы.
В итоге построенный в XIX веке в неоклассическом стиле господский дом мызы Койл при восстановлении потерял некоторые элементы дизайна фасада, а усадьба мызы Тойс была отстроена заново, поскольку изначальное здание было уже не восстановить.
Взбунтовавшиеся крестьяне были жестоко наказаны, не очевидным результатом чего стало появление в Кохила баптистской общины. Сегодня оба господских дома на берегу реки Кейла являются школами: Койл - частной околорелигиозной школой, а Тойс - художественной, причем во дворе бывшей мызы сегодня даже работает местная винокурня, производящая джин.
В результате пожара, вызванного крестьянским восстанием, мыза Койл была настолько сильно повреждена, что в 1906 году она была продана бумажной фабрике, которая работала на противоположном берегу реки. Есть ирония судьбы в том, что фабрика, которая изначально была построена владельцем мызы, в конце концов сама стала владеть ее главной усадьбой, сделав из нее административный офис.
Рабочий день длиной в 12 часов
На фабрике рабочие работали в две смены, рабочий день составлял 12 часов на производстве, после чего мужчины возвращались к своим семьям. Для рабочих действовала больничная касса, достаточно роскошное по тем временам удовольствие, которая позволяла проверяться у врача в надлежащим образом оборудованной амбулатории.
К 1924 году уровень производства достиг показателей производства в около 6000 тонн бумаги в год. В советское время предприятие было национализировано и назвалось соответственно - бумажная фабрика Кохила. В 1970-ые на фабрике работало около 350 человек.
Выпускались печатная и писчая бумага, то есть хорошо проклеенная бумага для письма, а также бумажные пакеты. С падением экономики планового характера, фабрика перешла в частные руки, но такого успеха, какой был у нее до советской оккупации, ждать оказалось наивно. Сегодня производство работает в другом здании, а исторические помещения фабрики представляют собой руины, в которых довольно редко проходят различные выставки.
Определенно важную роль в становлении поселка сыграла узкоколейная железная дорога, проведенная сюда в 1900 году, в направлении из Таллинна в Вильянди. Уже через годы было построено деревянное здание вокзала по типовому для этой линии проекту.
Возможно, факт того, что это было типовое здание, сыграл важную роль в восприятии его исторической ценности, поскольку уже к концу десятых годов этого века здание стояло в заброшенном состоянии и в 2012 году его снесли.
Европейская колея как двигатель развития
За годы существования старого вокзала железная дорога была заменена на современную ширококолейную (это случилось в 60-е годы), а ее владельцем после восстановления независимости стала частная компания Edelаraudtee. Сегодня на станции работает новый вокзал, который больше по площади и с собственным навесом. Внутри работает просторный зал ожидания, который принял для себя функции туристического центра для путешественников, где можно быстро ознакомится с волостью Кохила и узнать, что здесь есть интересного.
Но, как мне кажется, вскоре Кохила ждет удивительное время в плане транспортных связей, потому примерно в километре от мызы к 2030 году будет работать новая пассажирская железнодорожная станция Кохила на европейской колее. Строительство станции начнется после завершения основных работ по укладке железнодорожного полотна, которые планируется завершить к осени 2027 года.
От старой узкоколейки до современной европейской железной дороги - такой интересный путь в Эстонии проходит один небольшой поселок. На мой взгляд, строительство именно местных станций скоростной железной дороги европейского класса выведет развитие таких поселков как Кохила на совершенно новый уровень.
Мы сейчас с осторожностью прогнозируем рост инвестиций в крупные города, в рамках строительства трассы Rail Baltic, такие, как Таллинн и Пярну, но только представьте, какой толчок развития эта железная дорога подарит таким местам как Кохила.
Современный Кохила - это довольно приятное место для жизни. В поселке работает достаточное количество услуг, чтобы за ними не нужно было ездить в крупные города. Особенно интересным смотрится здание, в котором одновременно работают полицейский участок и сауна.
Вдоль улицы Теэстузе, ведущий от центра непосредственно к мызе, полностью обновили освещение и сделали пешеходные переходы приподнятыми, чтобы автомобиль притормаживал, заезжая на переход. Фонарные столбы выкрашены в черный цвет для контроля визуального шума. Черный цвет, на фоне многочисленных деревьев, меньше читается взглядом, чем серые столбы. Так человек подсознательно не так сильно отвлекается, наслаждаясь природой.
В Кохила есть приятный для прогулок лесопарк, ставший такой же визитной карточкой поселка, что и река, и местные власти позаботились о том, чтобы ночью он был освещен, а днем фонарные столбы не бросались бы в глаза.
Интересно, что местные кварталы с панельной жилой застройкой выходят своими дворами прямо в сторону лесопарка и получается так, что жителям этих домов даже не нужно куда-то далеко идти, чтобы очутиться в тихом сосновом лесу с хорошей пешеходной инфраструктурой.
Крупнейшая в Рапламаа гимназия
Новой застройки в Кохила немного, и вся она все еще на стадии строительства. Все-таки, наверное, сказывается расстояние до Таллинна, и в Кохила не так активно переезжают, как в те же Саку или Табасалу. Но начало положено, и постепенно в поселок переселяется все больше людей, а это значит, что здесь должна быть современная школа.
Она тут есть, но «со звездочкой». Здесь можно видеть, как современные деревянные корпуса будто бы приставлены к старому советскому зданию школы 60-х годов. Дело в том, что уже к 2018 году школа стала довольно тесной. Как никак, гимназия в Кохила является самой большой по количеству учеников в Рапламаа, сейчас там учится более 900 детей.
Поэтому появилась потребность расширить здание, но снос старого и строительство нового оказались слишком затратным для волости, поэтому власти пришли к компромиссу и просто расширили уже существующее здание, достроив к нему новые корпуса. Архитектурно смотрится это очень необычно. Старое здание, которое не изобилует, мягко говоря, архитектурными излишествами, воспринималось, наверное, архитектором как пустой холст, который нужно чем-то заполнить.
Ко всему прочему, в Кохила работают целых два детских сада и молодежный центр, так что условия для создания семьи здесь имеются. Это подтверждают и цифры, ведь волость Кохила является единственной в Рапламаа, где постоянно растет население. Школа стоит на холме, на берегу реки, а учатся здесь дети со всей волости; они приезжают из дома на Кохилаский автовокзал, и уезжают домой с этого же вокзала.
Чтобы детям был открыт прямой и безопасный путь от вокзала до школы, в поселке через реку Кейла был специально построен подвесной мост, ставший также одной из самых узнаваемых черт маленького Кохила.