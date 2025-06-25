Скоро повысятся ставки НСО и вступит в силу новый закон: как эти изменения повлияют на людей?

На следующей неделе, 1 июля, вступают в силу два важных изменения: повышение ставки налога с оборота (НСО) с 22% до 24% и новый Закон об э-счетах. Оба изменения затронут как потребителей, так и предпринимателей. Консультант по разработке программного обеспечения компании Merit Tarkvara Екатерина Шлейгель объяснила, чего ожидать и как справиться с переменами.
По словам Шлейгель, повышение НСО с 22% до 24% в первую очередь ощутится в личном кошельке: «Это может показаться незначительным, но если сложить все наши повседневные расходы - еду, коммунальные услуги, топливо, - то за год накапливается довольно солидная сумма, которую семьям придется доплатить».