Скоро повысятся ставки НСО и вступит в силу новый закон: как эти изменения повлияют на людей?

На следующей неделе, 1 июля, вступают в силу два важных изменения: повышение ставки налога с оборота (НСО) с 22% до 24% и новый Закон об э-счетах. Оба изменения затронут как потребителей, так и предпринимателей. Консультант по разработке программного обеспечения компании Merit Tarkvara Екатерина Шлейгель объяснила, чего ожидать и как справиться с переменами.