Французский футбольный топ-клуб понизили в классе из-за финансовых нарушений

Проверка проводится по окончании каждого сезона. Если выявляются нарушения, DNCG может применить широкий спектр санкций - от штрафов и трансферного эмбарго до перевода команды в низший дивизион.

Именно последняя мера была применена к семикратному чемпиону Франции - клубу «Олимпик Лион», который по решению DNCG по итогам сезона отправляется во второй дивизион (Ligue 2).

До подъема «ПСЖ» в середине 2010-х годов именно «Лион» долгое время оставался самым успешным клубом Франции - как в национальном чемпионате, так и на международной арене.С 2002 по 2008 год команда семь раз подряд становилась чемпионом Франции (эти титулы остаются единственными в истории клуба). В Лиге чемпионов «Лион» на протяжении девяти сезонов подряд (с 2004 по 2012 год) выходил в стадию плей-офф, а в 2010 году дошел до полуфинала.

Завершившийся сезон стал для «Лиона» 68-м в высшем дивизионе - больше только у «Марселя» (76), «Сент-Этьена» (70), «Ренна» (69) и «Бордо» (69). «Лион» завершил чемпионат на шестом месте, однако новый сезон, по нынешней ситуации, начнет во втором дивизионе.

Назначенное «Олимпик Лион» наказание стало предметом споров, так как клуб не имеет задолженностей по зарплатам или трансферным выплатам, а проблема связана с долговой нагрузкой компании Eagle Football Group, владеющей 77% акций клуба, в размере 495 миллионов.

В клубе считают, что санкция, основанная на бухгалтерской отчетности, необоснованна. «Мы обжалуем это решение и докажем, что располагаем необходимыми средствами для выступления в Ligue 1», - заявили в «Олимпик Лион».