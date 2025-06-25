ФОТО В Латвии родились очаровательные будущие охранники границы

Латвийский Государственный колледж погранохраны сообщил, что скоро в рядах служебных собак появятся новые сотрудники. У бельгийской овчарки малинуа по кличке Джойс (Dacenhof Joise) родились восемь щенков, пять мальчиков и три девочки, пишет новостной портал RUS.TVNET.
Это ее первый помет. Щенки появились на свет 16 мая и уже находятся на попечении кинологов.
Все малыши активны, здоровы, любопытны и обладают отличным аппетитом. В колледже принято называть щенков в соответствии с буквами алфавита, и на этот раз имена начинаются на «П»: Пако, Патрол, Патра, Пайк, Патриот, Пумба, Пиранья и Пресли.
Когда щенкам исполнится восемь недель, их протестируют на пригодность к службе. После этого их направят в территориальные подразделения пограничной охраны, где кинологи начнут их обучение по выбранной специализации: поиск наркотиков, взрывчатых веществ или человеческого запаха.
Подготовка служебных собак длится до 20-месячного возраста. Кстати, курсанты колледжа, которые хотят стать кинологами, могут с первых месяцев учебы заниматься уходом за щенками и участвовать в дрессировке. Это помогает на практике понять профессию и принять осознанное решение о выборе карьеры.