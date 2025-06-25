ФОТО В Латвии родились очаровательные будущие охранники границы

Это ее первый помет. Щенки появились на свет 16 мая и уже находятся на попечении кинологов.

Все малыши активны, здоровы, любопытны и обладают отличным аппетитом. В колледже принято называть щенков в соответствии с буквами алфавита, и на этот раз имена начинаются на «П»: Пако, Патрол, Патра, Пайк, Патриот, Пумба, Пиранья и Пресли.

Когда щенкам исполнится восемь недель, их протестируют на пригодность к службе. После этого их направят в территориальные подразделения пограничной охраны, где кинологи начнут их обучение по выбранной специализации: поиск наркотиков, взрывчатых веществ или человеческого запаха.