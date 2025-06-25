Как пояснили в Госсуде, судебное дело касалось решения одного из таллиннских квартирных товариществ перейти с локального газового отопления на централизованное. Это решение было оспорено в суде двумя частными лицами, владельцами квартир, и фирмой по развитию недвижимости, которой принадлежит несколько квартир в домах, управляемых КТ, где также находится система газового отопления.

Основной спорный вопрос заключался в том, требует ли замена системы отопления согласия всех владельцев квартир или достаточно решения общего собрания, поддержанного более чем половиной владельцев квартир, которым принадлежит более половины долей в общей собственности в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах.

Коллегия Госсуда по гражданским делам постановила, что при определенных условиях замена системы отопления может рассматриваться как изменение, необходимое для модернизации общего имущества, для чего достаточно решения, принятого большинством голосов владельцев квартир.

При этом Госсуд не согласился с позицией окружного суда, что изменение технической системы может считаться модернизацией только в том случае, если существующая система изношена или изменение сопровождается значительной экономией средств.