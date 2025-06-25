Государственный суд в своем постановлении от 18 июня пояснил, что квартирное товарищество с целью модернизации жилья может внедрить другой тип отопительной системы, даже если существующая система еще не амортизирована.
Как пояснили в Госсуде, судебное дело касалось решения одного из таллиннских квартирных товариществ перейти с локального газового отопления на централизованное. Это решение было оспорено в суде двумя частными лицами, владельцами квартир, и фирмой по развитию недвижимости, которой принадлежит несколько квартир в домах, управляемых КТ, где также находится система газового отопления.
Основной спорный вопрос заключался в том, требует ли замена системы отопления согласия всех владельцев квартир или достаточно решения общего собрания, поддержанного более чем половиной владельцев квартир, которым принадлежит более половины долей в общей собственности в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах.
Коллегия Госсуда по гражданским делам постановила, что при определенных условиях замена системы отопления может рассматриваться как изменение, необходимое для модернизации общего имущества, для чего достаточно решения, принятого большинством голосов владельцев квартир.
При этом Госсуд не согласился с позицией окружного суда, что изменение технической системы может считаться модернизацией только в том случае, если существующая система изношена или изменение сопровождается значительной экономией средств.
Госсуд пояснил, что модернизация включает в себя обновления, которые выходят за рамки обычного технического обслуживания и ремонта. В то же время, в отличие от всех существенных перестроек, требующих согласия всех владельцев квартир, они должны также повышать рыночную привлекательность квартир, улучшать условия проживания или позволять более эффективно использовать ресурсы.
По оценке Госсуда, замена местного газового отопления центральным отоплением может повысить рыночную привлекательность квартир и улучшить условия проживания. Например, положительным эффектом может быть более стабильная цена и снабжение, предлагаемые центральным отоплением, поскольку центральное отопление в Эстонии является услугой, регулируемой законом.
Решения в области централизованного теплоснабжения, как правило, также более просты с технической точки зрения, что может привести к снижению затрат на обслуживание и эксплуатацию. Кроме того, переход на централизованное теплоснабжение может снизить риск возгорания и взрыва в здании.
В том же решении Госсуд также затронул вопрос о том, как квартирное товарищество может получить доступ к техническим системам, расположенным в квартире одного из владельцев квартир.