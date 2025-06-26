Эффект санкций: стал ясен масштаб кризиса в оборонной промышленности России

Однако обойти санкции и наладить поставки не удалось. «Азимут» вместо оригинальных матриц закупил китайские, которые оказались бесполезны: «Элинс» просто не смог внедрить их в свой конечный продукт.

Электронные модули и непостроенные корабли

Еще одним примером работающих санкций стало разбирательство в арбитражном суде Санкт-Петербурга между ООО «Би Питрон» и НИИ «Электроприбор». Последний - оборонное предприятие, выпускающее высокоточную навигацию, гравиметрию и гироскопию для военных кораблей. Ему требовался электронный модуль обмена данными морских кораблей, объектов и береговой охраны системы VDES, который производит английская компания CML Microcircuits.

Поставить его обязалось «Би Питрон», но не смогло и оказалось ответчиком по иску. В суде раскрылась вся цепочка санкционных поставок. «Би Питрон» заключило договор с турецкой MLG Teknologji Anonim Sirketi, а турецкий посредник, в свою очередь, заказал модули у фирмы-производителя. А дальше что-то пошло не так.

Как следует из судебных документов, заказчик добросовестно изготовил модуль, но потом остановил отгрузку и начал внутреннее расследование. Английский завод вдруг смутило, что за месяц ему прислали более 10 разных запросов на уникальный модуль, содержащих противоречивую информацию. Так в цепочке должен был быть скрыт истинный конечный заказчик, но скрыть его не удалось.

Амурский судостроительный завод, строивший ранее атомные подводные лодки, а сейчас - надводные военные корабли, судился с Таганрогским заводом «Прибой». Последний должен был поставить изделие «Заря-2», состоящее из антенной и аппаратной частей стоимостью более 670 млн рублей. «Прибой» поставку сорвал, объяснив это санкциями: его контрагенты сослались на отсутствие «комплектующих изделий иностранного производства (КИ ИП) ввиду введенных регламентом от 25.02.2022 Евросоюза санкционных ограничений».

Санкции работают, считают эксперты The Insider. Фото: AFP