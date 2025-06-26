Эффект санкций: стал ясен масштаб кризиса в оборонной промышленности России

Санкции создают колоссальные проблемы для российского военного производства. Такой вывод сделали журналисты издания The Insider в расследовании о том, как арбитражные суды вскрывают правду о катастрофе в ВПК РФ.
Импорт подсанкционных деталей для оборонной промышленности превратился в России в отдельную индустрию, утверждают расследователи The Insider. Как следствие, рынок наполнился корпоративными конфликтами и выяснением отношений между поставщиками и государством.
The Insider изучил практику российских арбитражных судов и выяснил, что поставщики, заказчики и посредники судятся друг с другом из-за некачественных деталей и подмены фирменных западных компонентов китайскими, а Минобороны, не получая так остро необходимого ему вооружения, взыскивает неустойки с заводов-изготовителей.
Интересные дела
Одним из важнейших контрабандистов оказалась компания с Британских Виргинских островов. ARP Investment Limited поставляла интегральные микросхемы петербургскому ООО «Северная звезда». Деньги за детали ARP не получила и потребовала в суде вернуть 65 млн рублей.
С проблемными поставками столкнулся также один из крупнейших производителей авиационного, сухопутного и морского вооружения - АО «Заслон». Эта компания принадлежит семье бывшего секретаря генсовета «Единой России», губернатора Алтая Андрея Турчака. На «Заслон» подал в суд импортер ООО «Ай Ти Си» и потребовал 1 млн долл. по контракту за микросхемы программируемых логических интегральных схем. В ответ «Заслон» заявил, что ему пытались продать детали, из которых бóльшая часть оказались бывшими в употреблении.
Для разных видов вооружений, где есть электронная составляющая, критически важны поставки программируемых вентильных матриц (не производящихся в России). Например, без них дрон не сможет сделать быстрые вычисления, чтобы распознать лица и фигуры. Мировые лидеры на рынке матриц - торговые марки Xilinx (принадлежит Intel) и Altera (принадлежит AMD). Матрицы на полмиллиона долларов от Xilinx пообещало поставить ООО «Азимут». Покупателем выступил оборонный завод «НТЦ Элинс». В частности, он разрабатывает средства и системы управления мобильными и стационарными комплексами противовоздушной обороны, бронетанковой техники, авиационных и ракетных систем.
Однако обойти санкции и наладить поставки не удалось. «Азимут» вместо оригинальных матриц закупил китайские, которые оказались бесполезны: «Элинс» просто не смог внедрить их в свой конечный продукт.
Электронные модули и непостроенные корабли
Еще одним примером работающих санкций стало разбирательство в арбитражном суде Санкт-Петербурга между ООО «Би Питрон» и НИИ «Электроприбор». Последний - оборонное предприятие, выпускающее высокоточную навигацию, гравиметрию и гироскопию для военных кораблей. Ему требовался электронный модуль обмена данными морских кораблей, объектов и береговой охраны системы VDES, который производит английская компания CML Microcircuits.
Поставить его обязалось «Би Питрон», но не смогло и оказалось ответчиком по иску. В суде раскрылась вся цепочка санкционных поставок. «Би Питрон» заключило договор с турецкой MLG Teknologji Anonim Sirketi, а турецкий посредник, в свою очередь, заказал модули у фирмы-производителя. А дальше что-то пошло не так.
Как следует из судебных документов, заказчик добросовестно изготовил модуль, но потом остановил отгрузку и начал внутреннее расследование. Английский завод вдруг смутило, что за месяц ему прислали более 10 разных запросов на уникальный модуль, содержащих противоречивую информацию. Так в цепочке должен был быть скрыт истинный конечный заказчик, но скрыть его не удалось.
Амурский судостроительный завод, строивший ранее атомные подводные лодки, а сейчас - надводные военные корабли, судился с Таганрогским заводом «Прибой». Последний должен был поставить изделие «Заря-2», состоящее из антенной и аппаратной частей стоимостью более 670 млн рублей. «Прибой» поставку сорвал, объяснив это санкциями: его контрагенты сослались на отсутствие «комплектующих изделий иностранного производства (КИ ИП) ввиду введенных регламентом от 25.02.2022 Евросоюза санкционных ограничений».
Арбитражные суды в России за эти годы не раз приходили к выводу, что непоставки импортных комплектующих по цепочке влекут за собой сбои в поставках самых разных блоков и деталей. Итогом является коллапс госконтрактов. Разрушавшиеся в течение десятилетий производственные цепочки в электронике, приборостроении, машиностроении сделали российскую промышленность по ряду комплектующих и приборов полностью зависимой от Запада и Востока.