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«Такой плохой погоды не было много лет»: судьба эстонской клубники под большим вопросом

Кадри Небокат.

В этом году из-за холодной и дождливой погоды урожай клубники в Эстонии сильно пострадал. По словам фермеров, значительная его часть урожая пропала, а цены, вероятно, останутся высокими.

«В этом году клубника немного запоздала или даже уже опоздала, и связано это с холодами. Ягода спеет очень медленно, и, если и удастся собрать большой урожай, то скорее всего только в конце июня - начале июля»​, - говорит хозяйка хутора Лаари Кадри Небокат. А излишков, по ее словам, наверное, не будет: прогноз погоды пока неутешительный.

«​Такой холод и дожди я помню только в 2017 году, если мне не изменяет память. С тех пор ничего похожего не было, сейчас погода как в ноябре»​, - сказала она.

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