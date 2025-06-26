«Такой плохой погоды не было много лет»: судьба эстонской клубники под большим вопросом

В этом году из-за холодной и дождливой погоды урожай клубники в Эстонии сильно пострадал. По словам фермеров, значительная его часть урожая пропала, а цены, вероятно, останутся высокими.
«В этом году клубника немного запоздала или даже уже опоздала, и связано это с холодами. Ягода спеет очень медленно, и, если и удастся собрать большой урожай, то скорее всего только в конце июня - начале июля», - говорит хозяйка хутора Лаари Кадри Небокат. А излишков, по ее словам, наверное, не будет: прогноз погоды пока неутешительный.