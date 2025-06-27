В эти выходные, 28 и 29 июня, отмечаются Дни Нарвы. Rus.Postimees решил поговорить с людьми, которые прожили здесь большую часть своей сознательной жизни, и узнать у них, как за последние 20 лет изменился главный город Северо-Востока Эстонии.
Рафаэль Шарафетдинов, певец
«За последние 20 лет Нарва заметно преобразилась: город стал более открытым, современным и культурно насыщенным. Отреставрированы некоторые исторические здания, развивается набережная, появляются новые общественные пространства. Важным шагом стало открытие Государственной гимназии Нарвы - современной школы с высоким уровнем преподавания и сильным акцентом на эстонский язык.
Появились Дом эстонского языка, АРТ резиденция, Дом народов - новые культурные центры, где жители могут учиться, общаться и развивать общие инициативы. Город стал активнее включаться в общеэстонские процессы благодаря поддержке государства, европейским инвестициям и изменениям в образовательной политике.
Особенно важную роль сыграли культурные и языковые проекты, нацеленные на укрепление связей между русскоязычными и эстоноязычными жителями. Нарва все чаще звучит как пример диалога и сосуществования разных культур. Но чтобы Нарва окончательно перестала быть «отдельным островом», важно продолжать работу по вовлечению жителей в культурную и гражданскую жизнь Эстонии.
Необходима поддержка молодых лидеров, творческих инициатив и двуязычного медиа-пространства. Городу нужен устойчивый культурный календарь, обмен с другими регионами и внимание к локальной идентичности. Нарва может стать символом современного приграничного города, если сохранить и развить уже сделанные шаги. В Нарве очень большую работу по развитию города сделали центристы. Ведь именно при них были приняты все те решения, которые способствовали чудесным изменениям. И это надо признать».
Катри Райк, мэр Нарвы
«Нарва точно изменилась к лучшему, как и многие другие города. Она осталась чистым и зеленым городом, и это - большой труд. Также быстро в последнее время развивался старый город, но теперь и в остальных частях Нарвы появляется что-то новое: из последнего - облагораживание территории у пруда Выйду, на улице Пяхклимяэ. Город становится лучше.
В какой-то момент Нарвы отказалась от политики "мы тут сами", постоянного противостояния с государством, и тогда дела стали идти намного лучше. В город стали инвестировать и Евросоюз, и государство - вспомним Академию МВД, колледж, государственные школы, для которых скоро появится спортзал.
Если бы мы использовали только городские деньги, этого всего бы не было. Нужно похвалить и моих коллег, чиновников, которые все это время писали проекты, занимались ими. Да, может быть не всегда все было идеально, но большая работа была сделана.
Нарве не хватает только чувства сплоченности. И мы должны не просто говорить о том, что это наш город, но и вести себя соответственно. И я вижу прогресс. Даже наша культура обсуждения важных вопросов изменилась - мы не атакуем, не переходим на личности, не вспоминаем Советский Союз, не начинаем мусолить все подряд, а говорим только о том, для чего собираемся. И это здорово. Мы должны просто придерживаться выбранного вектора».
Илья Смирнов, фотограф и журналист
«Нарва - это все еще город с сильно пониженной самооценкой. Нарвские русскоговорящие и по-русски думающие горожане имеют немало причин чувствовать себе неловко, в то время как к их мозгам и сердцам пытаются искать ключи представители титульной нации. Последним, вероятно, тоже уже неловко от того, что столько лет в Нарве не получается ничего особенного и феноменального.
Если бы все в Нарве сложилось как мечталось, то Нарвская Александровская церковь давно стала бы приличным концертным залом, а шоссе Таллинн-Нарва на его околонарвской половине приобрело бы более дружелюбную к людям конфигурацию.
Совершенно заслуженный и справедливый пролет мимо титула европейской культурной столицы самооценку Нарвы в рассматриваемом двадцатилетии, разумеется, не повысил. Зато зародился неофициальный титул европейского тупика: построенная за европейские миллионы асфальтовая супердорога уперлась в шлагбаум, надолго опущенный на границе с Россией.
Минувшее двадцатилетие было относительно денежным и плодовитым в плане раздачи денег самоуправлениям, и тут Нарва скорее не сплоховала, что похвально. Нарвская уличная картинка постепенно стала поярче на контрасте с очевидно более серыми девяностыми. Поражать европейской щедростью Нарву начали с проекта нового здания для колледжа ТУ, которое сломало мозг одновременно нескольким живым поколениям нарвитян, продолжили новыми променадами, водопроводным хозяйством и много еще чем, а заканчивают прямо сейчас перестройкой школ. В общем, ощущение своеобразного и милого на вид европейского тупика в Нарве только окрепло, хотя местные власти дежурно настаивают, что Европа начинается здесь».
Алексей Евграфов, председатель фракции Keskerakond в Нарвском горсобрании
«Я коренной нарвитянин. Я здесь родился и вырос, и очень трепетно отношусь к городу и люблю его. Хочется говорить о позитиве, поэтому стоит подчеркнуть, что город сильно поменялся по сравнению с тем, каким он был даже десять, тем более 20 лет назад. Постоянно появляются очень интересные новые объекты - по Нарве приятно погулять, инфраструктура города улучшается, и все это будет продолжаться.
Важно, чтобы мы нашли в себе силы и ресурсы, чтобы заняться развитием старого города: потихоньку восстанавливать то, что было утеряно. Это тот интересный вызов, который может стоять перед нами.
Нарва должна быть городом, в котором хочется жить - ухоженным, привлекательным, предлагающим возможности для всех слоев населения. Для детей должны быть организованы детские площадки, для ребят постарше должны быть возможности реализоваться в культуре и спорте. Должны быть предложены качественные медицинские услуги и образование - все эти вещи, которые помогут приостановить отток населения.
Мы должны думать о городской среде, чтобы Нарва была привлекательна для жизни. Мы можем уменьшить бюрократическую волокиту, и тогда, вкупе с улучшением городской среды, Нарва может рассчитывать на новый виток развития, приход в город новых предпринимателей и инвестиций. Хотя, конечно, нельзя забывать о том, что мы заложники геополитической ситуации, и наши ресурсы ограничены. Лично я люблю Нарву за то, что она уютная, чистая и комфортная».
Антон Оссиповский, предприниматель
Я родился в Нарве и, как сейчас модно говорить, наблюдаю жизнь города в динамике. Город меняется соответственно времени и формату управления городом и страной - так я мягко хочу сказать, что к лучшему изменений немного. Возможно, из позитивного, можно отметить что наш город «тонет» не один, и во всей Эстонии ситуация примерно одинаковая. Так можно попробовать себя успокоить.
Конечно, многие нарвитяне стараются сохранить «особенность города» на почве языка большинства жителей и соответствующей культурной специфики, но вряд ли это может создавать какое-то позитивное влияние, особенно в нынешней геополитической ситуации. К сожалению, нельзя сказать, что в городе чувствуется политическая воля, или сплоченность горожан, казалось бы, имеющих столько общего.
В целом, как мне кажется, непринятие себя - это девиз нашего города. Все города в Эстонии уменьшаются, только Таллинн и Сауэ будут увеличиваться, и это известно всем. Но Нарва не планирует четко и осознанно адаптироваться к этому. Население города стареет - но мы продолжаем обсуждать детские площадки, чтобы вернуть молодых людей. Обсуждаем, как плохо было жить в «империи», но как хорошо было бы «вернуть те времена».
Совершенно точно, городу надо сосредоточиться на стратегическом управлении. Когда шла работа над брендом города, во мне теплилась надежда, что будут найдены точки роста, ценности, которые нас объединят, предложено некое громкое видение, которое будет опорой в принятии решений и общении с горожанами. Но мы живем от избирательного цикла до избирательного цикла, а количество заброшенных зданий в это время увеличивается.
Роман Викулов, журналист
«Проще всего говорить об истории Нарвы последних 20 лет как об истории разочарований, кризисов, в том числе системных, но это история и того, как они преодолевались и преодолеваются, о том, как формируется новая Нарва. Нарва маленькая, пожилая по большей части, если говорить о населении, сейчас безнадежно провинциальная.
В нулевые окончательно схлопнулось когда-то главное градообразующее предприятие - Кренгольмская мануфактура, скукожились Нарвские электростанции, усилив в нарвитянах тоску по промышленным гигантам. Но за годы экономика Нарвы стала представлять собой сложную картинку калейдоскопа, когда есть много всего, но маленького или среднего, в которой все-таки есть место и промышленности. Рухнувшие надежды на российские инвестиции не оставили после себя пустое место - инвестиции идут с другой стороны, и все было бы с ними лучше в других условиях.
Сегодня проблема уже не в недостатке новых заводов, а в малом числе квалифицированных кадров для них, готовой переучиваться серьезной молодежи. Молодежи вообще все меньше, но новые школы строятся благодаря поддержке государства, новые детсады сменяют старые. Детей все меньше, но учатся они во все лучших условиях.
Без поддержки государства и еврофондов в Нарве не было за последние 20 лет реализовано ни одного крупного проекта. Это просто факт. Скромнейшие финансовые возможности города компенсируются внешней помощью, которая, конечно, всегда кажется недостаточной, что нормально.
Стареющая Нарва становится все более удобной для стариков, которые своими пенсиями зачастую спасают членов семей. Скоро появится в Нарве новый Дом попечения, еще один, в чем многие видят знак упадка, но это и знак развития. Нарва становится все более провинциальной, утверждаясь в статусе местечка на задворках Европы, не реализовав свой потенциал приграничного города на трассе, соединяющей Нарву с Петербургом. Но главное - это то, что при всех вводных удается все-таки как-то выживать, и как-то развиваться».