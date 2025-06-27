В какой-то момент Нарвы отказалась от политики "мы тут сами", постоянного противостояния с государством, и тогда дела стали идти намного лучше. В город стали инвестировать и Евросоюз, и государство - вспомним Академию МВД, колледж, государственные школы, для которых скоро появится спортзал.

Если бы мы использовали только городские деньги, этого всего бы не было. Нужно похвалить и моих коллег, чиновников, которые все это время писали проекты, занимались ими. Да, может быть не всегда все было идеально, но большая работа была сделана.

Нарве не хватает только чувства сплоченности. И мы должны не просто говорить о том, что это наш город, но и вести себя соответственно. И я вижу прогресс. Даже наша культура обсуждения важных вопросов изменилась - мы не атакуем, не переходим на личности, не вспоминаем Советский Союз, не начинаем мусолить все подряд, а говорим только о том, для чего собираемся. И это здорово. Мы должны просто придерживаться выбранного вектора»​.

Илья Смирнов, фотограф и журналист

Илья Смирнов. Фото: Частный архив.