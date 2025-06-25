В Эстонии зарегистрирована госкомпания для строительства завода по производству взрывчатых веществ

Эстонское государство зарегистрировало коммерческое предприятие Hexest Materials AS, задачей которого будет создание завода по производству взрывчатых веществ в Эстонии с целью укрепления местной оборонной промышленности и повышения обороноспособности страны.
Как передала пресс-служба правительства, Hexest Materials AS изначально является компанией со 100-процентным государственным участием, но в будущем к ней присоединится стратегический инвестор – предположительно, одна из европейских компаний, работающих в сфере производства взрывчатых веществ или боеприпасов.
Акционерное общество имеет совет из трех членов. Председателем совета является председатель правления Bioforce Group Генри Ульяс, членами – председатель правления Operail Мерле Курвитс и специальный советник по развитию оборонной промышленности Министерства обороны Индрек Сирп.
Цель совета – как можно скорее найти постоянного члена правления на конкурсной основе, до тех пор обязанности председателя исполняет партнер юридической фирмы Triniti, адвокат Тынис Тамме.
Эстония планирует построить завод по производству взрывчатого вещества RDX в качестве стратегической производственной единицы. Цель проекта – сократить дефицит взрывчатых веществ в европейской оборонной промышленности, укрепить оборонную промышленность и оборонную способность Эстонии, а также оживить экономику страны. Начать производство взрывчатых веществ на заводе предполагается в 2028 году.