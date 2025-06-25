В Эстонии зарегистрирована госкомпания для строительства завода по производству взрывчатых веществ

Как передала пресс-служба правительства, Hexest Materials AS изначально является компанией со 100-процентным государственным участием, но в будущем к ней присоединится стратегический инвестор – предположительно, одна из европейских компаний, работающих в сфере производства взрывчатых веществ или боеприпасов.

Акционерное общество имеет совет из трех членов. Председателем совета является председатель правления Bioforce Group Генри Ульяс, членами – председатель правления Operail Мерле Курвитс и специальный советник по развитию оборонной промышленности Министерства обороны Индрек Сирп.

Цель совета – как можно скорее найти постоянного члена правления на конкурсной основе, до тех пор обязанности председателя исполняет партнер юридической фирмы Triniti, адвокат Тынис Тамме.